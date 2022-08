Gran cantidad de chicos comparten un encuentro de rugby infantil en el CAE

“La Vasquita”, manager de la categoría M11 de rugby detalló a Elonce que “este es un encuentro importante” ya que “con Newman no jugamos muy a menudo; lo hacemos mucho con Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza. Es un gusto poder jugar con equipos que no solemos hacerlo y compartir experiencias; de todo se aprende”.Manifestó que parte de este encuentro es “gracias a la organización de los padres de los chicos: hoy podemos recibir a 160 chicos y los papás y mamás de la M11 del club, que se ponen la camiseta. Se dedican a cocinar toda la mañana para que estos chicos luego, reciban la recompensa de haber compartido un juego difícil, seguramente, pero enriquecedor”.“Hay mucho compañerismo, no hay rivalidad deportiva: es gratificante verlos. Estos chicos que nos visitan son alojados aquí, por lo que de acá, cada uno se va como amigos, a compartir”, detalló. Elonce.com.