Trabajadores despedidos intensifican medidas: “Hoy todos tenemos que ser Vea”

“Estamos haciendo el aguante a los 28 trabajadores despedidos”



“La mayoría estuvo 21 años trabajando aquí dentro”



Tal como lo habían anunciado a, este sábado se intensificaron medidas de protesta frente a supermercado Vea.Ayer viernes se produjo un encuentro entre las partes, en la Secretaría de Trabajo de la provincia, aunque sin acuerdo. Los trabajadores exigían la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y la apertura del retiro voluntario con una doble indemnización. Recordemos que un total de 28 despidos se concretaron el lunes.Luego de este “resultado negativo en las negociaciones”, según definieron, en la noche de este viernes se cortó Avenida Almafuerte, en el sentido este-oeste, con quema de cubiertas. Familiares y allegados acompañaron a los trabajadores despedidos.El secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Ruberto, entendió que “la audiencia fracasó”.Recordó, en diálogo con, que en el encuentro del viernes “la empresa ofreció una indemnización ampliada que significa llevarla a la vigente en junio de 2022; el sindicato había pedido el 200 %. Se hizo una pequeña asamblea. Entonces, el sindicato propuso que sea de un 75 % y hasta en 10 cuotas. La empresa no accedió, aduciendo que no tenía poder para resolverlo. Luego hicimos una asamblea en el sindicato y resolvimos ampliar la protesta. Será sábado y domingo entre las 10 y las 21”.En la noche este viernes, la medida de protesta se llevó adelante entre las 19 y las 21, en las puertas del supermercado.“Estamos haciendo el aguante a los 28 trabajadores despedidos. Decidimos ponernos con cadenas, no quisimos cerrar el paso, aunque sí obstaculizarlo”, dijo Ruberto.De la misma manera expresó que “seguramente el lunes se reunirá la gerencia, en Buenos Aires. Queremos demostrar que hay un plan de lucha vigente”, aportando que este es el motivo por el que este fin de semana profundizan las medidas de protesta.Una de las despedidas, Vanina Figueroa, aseveró a: “Estamos solicitando, como lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo, que otorguen un mayor porcentaje de indemnización. Fuimos despedidos el lunes a través de un llamado telefónico. La mayoría hace 21 años que estábamos trabajando y, aparentemente malos empleados no éramos porque, por algo, estuvimos 21 años; y hoy por hoy, ya no les servimos a la empresa”.“Quedaron 29 compañeros trabajando adentro y somos 28 los que estamos afuera. Necesitamos respuestas de la empresa, queremos que realmente nos den algo de todo lo que le dimos nosotros en todo este tiempo”, subrayó.De la misma manera, la trabajadora despedida expresó que los trabajadores despedidos están “pidiendo que alguien del Gobierno venga a ‘hacernos el aguante’, que vengan a estar acá, con nosotros, que nos den su apoyo. Son 28 familias que quedaron en la calle, esto está pasando acá en Paraná. Hoy todos tenemos que ser Vea. Esto puede pasar en cualquier otra empresa si dejamos que estas multinacionales tengan por costumbre despedir de un día para el otro a personas con tanto tiempo de antigüedad. Bienvenidos van a ser quiénes se acerquen a apoyarnos. Lo estamos pidiendo desde hace bastante tiempo”.