Oscar Aventín palpita el TC en Paraná: “Es un gusto estar acá”

Oscar Aventín, ex piloto y dirigente del TC, se encuentra en Paraná para disfrutar de la décima fecha del TC, la máxima categoría del automovilismo nacional.Oscar Aventín corrió con la cupé Taunus de Herceg en Chaco, Pigue, Bs. As, y Callejero de Santa Fe y terminó el torneo con 6 puntos.Reconocido en el ambiente del deporte motor, compitió casi con exclusividad en la categoría argentina Turismo Carretera, de la cual se consagrara campeón en dos oportunidades al obtener el bicampeonato de las temporadas 1991 y 1992.“Cuando empezó a correr mi hijo, me plantee si lo que estaba haciendo era lo correcto. Con Franco me acostumbre a esa situación, pero hasta que él no demostró la capacidad que tenía, estaba intranquilo. Ahora es un piloto veloz y seguro”, señaló.