Amigos compraron un motorhome para seguir las carreras “de Ushuaia a La Quiaca”

Un grupo de amigos, cordobeses ellos, acordaron en la post-pandemia, comprar un motorhome para seguir las carreras del automovilismo “desde Ushuaia hasta La Quiaca”.rescató el testimonio de los aventureros, mientras aguardaban para ingresar al Autódromo Ciudad de Paraná, donde este fin de semana se disputará una nueva fecha del TC.“Después de la pandemia, adquirimos el motorhome y salimos a todos lados”, contaron al rememorar que la idea surgió en una charla pos-pandemia. Son siete amigos oriundos de la ciudad cordobesa de Pozo del Molle. “Era un sueño de muchos años el tener nuestro propio motorhome, porque antes salíamos con casilla. Hasta que lo encontramos y una vez que lo estrenamos… se llama Victoria 2020”, aseguró otro de los integrantes de la banda.“Seguimos la categoría desde Ushuaia hasta La Quiaca”, coincidieron, mientras degustaban una picada de queso, salamines y queso de chancho.“Acá se te termina todo el estrés, te olvidas de todo y no pensás otra cosa. Desde que salís, hasta que llegas, te queda la boca abierta, no se cierra nunca de tanto reírse”, remarcó el cordobés.“Nuestras parejas nos ven tan felices que nos permiten que nos vayamos un par de días”. “Este es el permitido del mes, después tenés que transpirar la gota gorda y remarla hasta el mes próximo”, coincidieron.Para los fanáticos del R12, el automovilismo “es una pasión que no tiene explicación”.