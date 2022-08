Pilar Policano junto a Sinfónica de Entre Ríos: “estoy disfrutando el momento"

Institucionales La Sinfónica se presentará junto a la violinista prodigio Pilar Magalí Policano

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, se presentará el próximo sábado en el CPC de Paraná, y tendrá el honor de tener como solista a la joven violinista Pilar Magalí Policano. La artista, oriunda de Buenos Aires, tiene 14 años y en junio pasado hizo historia al debutar como solista en el Teatro Colón.la joven.La artista contó que en octubre viajará a Viena ya que ganó la Beca Teresa Grüneisen 2022 para continuar sus estudios en la Universidad de Graz.Sobre su presentación en Paraná, la joven dijo que “estoy disfrutando mucho los ensayos con la orquesta. Es una alegría poder estar acá y espero poder volver muy pronto”. El concierto será desde las 20:30 y se interpretarán obras de Maurice Ravel, Suite No 2 del Ballet Daphnes y Chloe; Johannes Brahms, Sinfonía No. 2 Op. 73; y de Félix Mendelssohn, Concierto para Violín y Orquesta Op. 64“No tengo un sueño muy concreto, quiero trabajar y perfeccionarme para llegar a tener el nivel de los músicos profesionales”, expresó. Seguidamente, comentó entre risas que “siempre me gustaron los desafíos y aprenderme composiciones difíciles”.Al finalizar, Pilar alentó a que los jóvenes cumplan sus sueños en la música. “Si les gusta, lo tienen que hacer. Hay muchas oportunidades, lleva trabajo, pero tiene su recompensa”.