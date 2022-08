Día del peluquero: “Tenés que estar preparado para todo”

El 25 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional del Peluquero. La jornada recuerda el fallecimiento del rey Luis IX, quien murió un día como este, pero de 1270, y pasó a la historia por el reconocimiento que le otorgó a la profesión.En Argentina el Día del Peluquero se celebró por primera vez en 1877, cuando el peluquero y director de teatro Domingo Guillén organizó el festejo en el teatro Coliseo al que concurrió una gran cantidad de profesionales y generó así la creación de la Sociedad de Barberos y Peluqueros.Años posteriores, en 1940 durante el Congreso Nacional de Peluqueros realizado en Pergamino, se designó oficialmente el 25 de agosto como el Día del Peluquero.Sebastián Viola es peluquero desde hace 20 años, y en diálogo concontó que “elegí ser peluquero porque siempre me gustó la parte artística y siempre busqué algo relacionado al arte. En un momento empecé diseño gráfico, porque me gusta dibujar, pero no me veía como diseñador y en el año 99 buscando algo artístico empecé la profesión de peluquería”.Si bien al principio no estaba muy convencido, hoy disfruta de su profesión “plenamente”.Viola indicó que, a lo largo de los años, el oficio de peluquero ha cambiado mucho. “Antes era todo más estructurado, se buscaba más lo tradicional y después con el tiempo fue cambiando la moda, la onda y hoy se busca algo mucho más informal, más casual”, señaló y sobre la clientela dio cuenta que “tenemos de todo, hay gente que busca lo tradicional y otros son más jugados, tenés que estar preparado para todo”. Todavía tiene una cliente “que se hace los ruleros, pero ya no se usa más, ha caducado y hay otras técnicas”. Lo que más le importa y le interesa es “que la persona que está sentada se vaya feliz”.El peluquero manifestó que sueña “con seguir trabajando libremente y tener un país más estable, equilibrado y poder trabajar de lo que me gusta logrando los objetivos que uno se propone. Tras la pandemia, la profesión se revalorizó un montón. Durante el encierro todas las personas fueron peluqueros, se hacían cada cosa en la casa y después de eso tuvimos que arreglar un montón de trabajos que venían hechos de la casa”.