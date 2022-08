Cadetes de aplicación de delivery reclaman un espacio donde parar con sus motos

Trabajadores de una aplicación de delivery protestaron y cortaron calles España y Pellegrini en reclamo de un lugar donde parar con sus motos, en Plaza 1º de Mayo de Paraná, donde se concentra la mayor cantidad de locales comerciales y desde donde se envían los pedidos que trasladan.“Reclamamos por un espacio físico donde podamos parar, porque no tenemos un lugar, y la municipalidad nos amenaza con que nos va a retener las motos, siendo que tenemos los papeles”, explicó auno de los cadetes en protesta, Agustín. Y agregó: “Hace unos días, a un compañero le llevaron la moto, siendo que esa moto que retuvieron es un plato de comida y un paquete de pañales para una criatura”.“Queremos que el municipio nos dé un espacio donde podamos estar; desde hace cuatro años gestionados un lugar donde parar en Plaza 1º de Mayo”, comentó otro de los cadetes. “Siempre pedimos ese espacio y no nos lo dan, siendo que es un espacio chiquito el que pedimos para que entren unas 20 motos”, explicó.Los cadetes aseguran que elevaron notas al municipio de Paraná para pedir por un lugar donde parar con sus motos, pero hasta el momento no han tenido una respuesta a su reclamo.“Con esta manifestación pacífica pedimos un lugar, porque, así como paran taxis, remises y autos de familias, y nadie les dice nada, nosotros también queremos un espacio”, fundamentaron los cadetes.En la oportunidad, pidieron disculpas a los automovilistas porque los inconvenientes ocasionados al tránsito vehicular y solicitaron el acompañamiento de la ciudadanía “porque todos los vecinos hacen sus pedidos y necesitamos de su apoyo, que no nos suelten la mano”.