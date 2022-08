Afecciones respiratorias: “En estos días, reapareció el síndrome mano-pie-boca”

Los cuadros respiratorios continúan a la orden del día, sobre todo en los más chicos.consultó en el Centro de salud “Dr. Arturo Illia” de Paraná cómo continúa la atención de este tipo de enfermedades que afecta con mayor virulencia en esta época del año.“Siguen circulando distintos virus y se registran casos de bronquiolitis, cuadros respiratorios de vía aérea superior, conjuntivitis y, en estos días, reapareció el síndrome mano-pie-boca”, comunicó ala pediatra Silvia Canle. Y en ese sentido, explicó que “las conjuntivitis pueden ser virales o bacterianas, pero también, alérgicas o por contacto con sustancias irritantes”.“Las conjuntivitis más frecuentes en la infancia son las de causa infecciosa, ya sea virales o bacterianas. Generalmente, son cuadros leves que afectan al ojo con picazón, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento y secreción, que puede ser serosa, como una lagrima, o purulenta”, detalló al recalcar que “las conjuntivitis son muy contagiosas”.La especialista aclaró que “estas enfermedades forman parte de otros cuadros, acompañando a enfermedades respiratorias de vía aérea superior, sobre todo las virales que son más frecuentes porque en el verano, por uso de las piletas, se presentan más casos”. En ese sentido, la doctora recomendó la consulta médica “porque pueden llegar a presentarse complicaciones”.“Los virus se transmiten a través de la secreción respiratoria y se contagian a través de la mano”, indicó y recalcó la importancia del lavado de manos como forma de prevención de las enfermedades respiratorias. “Es una medida rápida, económica y eficaz para limitar la transmisión de enfermedades”, remarcó.Ante las consultas de mamás que envían a sus hijos al jardín, recomendó que “si el chico tiene conjuntivitis, diarrea o fiebre, no tiene que ir al jardín o la guardería y esa mamá debe consultar al pediatra, quien les indicará cuánto tiempo tiene que quedarse en casa”.En relación a los jardines y guarderías, Canle recomendó la “ventilación, lavado de manos, limpieza de superficies y desinfección de juguetes”. Además de “no compartir toallas o elementos de higiene personal y tratar de no tocarse el rostro con las manos no higienizadas, porque es ahí donde se produce el contagio”.Consultada a la pediatra sobre cómo cuidar el sistema inmunológico de los chicos ante los cambios bruscos de temperatura, ésta especificó: “Este 2022 es muy particular porque venimos de dos años en los que estuvimos encerrados o con el uso del barbijo y los chicos no estuvieron expuestos a los virus. Entonces, este año, al haber menos restricciones, sacarse el barbijo y comenzar a concurrir a la guardería, los chicos están más susceptibles a contraer estos virus, lo que no quiere decir que tengan un problema de salud de base”. Fue por eso que, además de una alimentación de adecuada, reiteró la importancia del lavado de manos, no enviar a los chicos al jardín o la guardería en caso de presentar síntomas y acudir a la consulta médica.