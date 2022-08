Máquina rompió un caño de gas y generó una perdida que alarmó a vecinos

En horas de la tarde de este martes, un sonido singular despertó la curiosidad de vecinos de calle Sayos y Alday, de la ciudad de Paraná, quienes segundos después comenzaron a sentir un fuerte olor a gas.Al salir de sus viviendas para constatar qué había sucedido, constataron que una máquina de gran porte de una empresa privada que está trabajando en la obra de cordón cuneta, había dañado un caño del tendido de gas natural.Fernando, uno de los vecinos, contó que minutos antes de las 14, “sentimos una fuga de gas y como sabemos que están realizando tareas en el barrio, evidentemente habían roto un caño. Llamé al 911 y después llegó gente de Redengas”.Los trabajos para reparar la fuga demandaron una media hora.El hombre dio cuenta que el olor “era muy fuerte en un momento y se tomó el recaudo de no dejar pasar autos. Los vecinos estaban todos en la puerta teniendo la precaución de no iniciar algún tipo de incendio”.Esta no es la primera vez que con la maquinaria con la que que se realizan obras en las calles de la ciudad se rompen caños de gas o de agua. En este sentido, Fernando mencionó que “por lo que he visto cuando en el barrio se colocó el tendido de gas, se puso una malla amarilla encima de los caños, pero con semejantes máquinas puede pasar”.Finalmente, contó que “hace más de 20 días que están en obra” en el lugar y ya han tenido inconvenientes con caños de agua que se rompen.