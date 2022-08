Visitó el islote Curupí la familia que recorrió el mundo en un viaje de 22 años

Paraná Familia argentina viajó durante 22 años en un auto de 1928 y conoció 100 países

Arribaron a Paraná los integrantes de familia más viajera de todas, los Zapp. Hernán Zapp y su esposa, Candelaria Chovet, junto a sus hijos Pampa, Tehue, Paloma y Wallaby, estacionaron el Graham-Paige modelo 1928, en la costanera baja y abordaron la embarcación que los llevaría hasta el Islote Curupí, acompañó“Es como estar en la selva, en el Amazonas”, comparó Candelaria, para quien el recorrido fue “un bonus de la visita” a la capital provincial. “Nos recordará a Escocia porque, cuando acampamos en el Lago Ness, había una invasión de jejenes por la que no podíamos ni cocinar ni comer afuera”, comparó en relación a la presencia de los molestos insectos.Durante el paseo por el área natural protegida, los Zapp pudieron apreciar la fauna y la vegetación nativa en el marco del proyecto que impulsa la asociación civil A Ñangareco Nderejhé, con el apoyo de la Municipalidad de Paraná, para brindar una experiencia única de contacto con la naturaleza.“Lo más lindo de un viaje, al estar en la mesa con hindúes, budistas, musulmanes, es cuando cerrás los ojos y te das cuenta que la esencia humana es la misma, estés donde estés; somos tal cual, en cualquier lugar del mundo, por más que la construcción sea distinta”, remarcó Hernán.Los Zapp se alojan en la casa de una vecina, Sandra, quién los hospedó en 2006; y a las 19 en La Vieja Usina brindarán una charla en la que compartirán las experiencias del viaje, “de la toda la vuelta al mundo”.“Cuando salimos de viaje, nos decían que tengamos cuidado porque hay gente mala que nos iba a robar o a asaltar, y al contrario fue lo mejor. De hecho, tardamos 22 años de viaje, por culpa de tanta gente linda que nos invitaba a quedarnos, porque no te dejaban ir al día siguiente, ya sea por el cumple de la abuela o la feria del pueblo, y así sucedieron un montón de cosas relindas. Los recuerdos más lindos de nuestro viaje es la gente”, contó Hernán a“En 22 años nos pasaron un montón de cosas re difíciles, nos hemos quedado sin dinero, visas rechazadas, cuatro hijos que nacieron en el camino, roturas del auto y miles más, pero lo más fue difícil fue decidirse y que lindo fue que, al final, nos animamos a tomar nuestras vidas y el giro que dio al animarnos a vivirla porque todo se fue dando para bien”, completó.“Nunca imaginamos que podíamos dar la vuelta al mundo, que podíamos construir una barca y bajar al Amazonas, o llegar cruzar el desierto del Sahara, o estar en el Taj Mahal, y tantas cosas que parecían solo para personas con mucho dinero, pero no: era con personas decididas y con ganas”, sentenció Zapp.“Al tener hijos, el viaje cambió mucho porque teníamos cosas también para ellos, para que se diviertan y así vimos el mundo desde el punto de vista de un niño, desde ir a un lago hasta un parque de diversiones”, contó la mujer.