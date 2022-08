Despidos en Supermercado Vea: lo que solicitarán en la audiencia en Trabajo

Paraná Delegados de trabajadores del Vea se encadenaron en las puertas del supermercado

El delegado gremial de Supermercado Vea en Paraná, Sergio Berón, se mantiene encadenado frente a la sucursal de avenida Almafuerte. La medida sindical fue decidida en asamblea tras el despido de 28 trabajadores, a los que ayer se le impidió el ingreso al local comercial. “La mayoría de los empleados tiene más de 40 años con una antigüedad laboral de entre 18 y 21 años”, se indicó aDe acuerdo a lo que anticipó Berón, a la audiencia con Trabajo solicitarán “la conciliación obligatoria para retrotraer los despidos o la doble indemnización, con retiros voluntarios y no a dedo; o la posibilidad de migrar empleados a otras sucursales de la provincia”.En tanto, son 26 los trabajadores que permanecen prestando servicio en la sucursal. “Los ánimos están por el piso porque no saben si el día de mañana el despido les puede tocar a ellos”, alertó.En la oportunidad, Berón rememoró que, para evitar los despidos, “a la empresa le dimos distintas alternativas, pero evidentemente para la firma la variable de ajuste son los trabajadores”. “Sabemos que son capitales chilenos y solo conocimos a gerentes de Buenos Aires, que son quienes administran en Argentina”, acotó al respecto.Sebastián, el primero en recibir su telegrama de despido, contó que hace 21 años trabaja en el supermercado. “Duele la forma en la que lo hicieron, nunca me esperaba una cosa así, pero apoyamos a los compañeros para que sea lo mejor para todos y seguiré adelante porque tengo una familia que alimentar”, fundamentó el hombre, que es padre de seis hijos.“El telegrama dice que me echan sin causa y que las liquidaciones correspondientes se harán en fecha de pagos; y hasta el día de hoy no recibí ninguna explicación de por qué”, lamentó.“Después de 20 años, hay un vínculo de amistad con los compañeros de trabajo y es duro ver que otro se vaya”, indicó al dar cuenta que tiene 46 años y que, por su edad, se le complicará para conseguir una nueva fuente laboral, “pero sacaré fuerzas para seguir adelante”, remarcó.Walter, quien hace 16 años que trabaja en el Vea y es padre de dos hijos, reconoció: “No esperábamos que 28 compañeros quedemos afuera porque somos muchos. El gerente me dijo ayer que yo estaba en la lista de los despedidos, y tarde o temprano me llegará el telegrama”.Pablo, otro de los trabajadores del Vea, apuntó que “los despidos sin causa son un desprecio total hacia los trabajadores, porque a la empresa le dimos los mejores años y, desvincularse de esa manera, está mal”.“De parte nuestra siempre hubo un acercamiento, pero hasta este desenlace, nunca hubo una respuesta de parte de la empresa”, lamentó al reconocer: “Esperábamos la readecuación porque se suponía que al achicar el local podría despedirse personal pero el tamaño del local sigue igual y es incierta la situación de los empleados”.Los pagos son normales, al igual que el funcionamiento de la sucursal. “Habrá exceso de trabajo entre los empleados que quedaron en la sucursal, pero continuarán por miedo a los despidos”, estimó en relación a la situación de sus compañeros.