El enojo de hinchas del Rojinegro por el arbitraje tras el empate con Argentinos

En un partido emocionante y no aptos para cardiacos, Patronato y Argentinos empataron 0 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.El equipo local fue superior y mereció ganar, pero erró un penal en el final y la tecnología tuvo decisiones polémicas. Los hinchas, con gran ilusión, acompañaron al equipo y mostraron su enojo con el árbitro frente a“Tenemos una amargura tremenda porque Patronato fue ampliamente mejor que el otro equipo. Siempre para lo mismo con la AFA, los árbitros están comprados. No nos cobraron un penal y le otro nos lo atajaron, una suerte la nuestra”, mencionó un hincha al finalizar el partido.“Estoy con mucha bronca porque lo podíamos haber empatado. Fuimos ampliamente mejores y lo empatamos porque no podíamos perder”, dijo un fanático. “El equipo jugó un partidazo, pero tuvimos mala suerte, pero a lo último también nos salvamos”, reflexionó.Un hombre junto a su hija, comentó que “fue un gran partido, pero te das cuenta que te están boicoteando a dos manos. El primer penal anulado, estaba mal. Nos robaron”.Maia, la adolescente dijo que “jugó bien, pero faltó el gol”.Otro hincha, mencionó que el resultado del partido fue porque “mucha culpa tuvo el árbitro por el penal que nos anularon. El equipo está bien, pero no tuvimos suerte”.Una mujer aseveró “fue un tremendo partido, me cansé. Qué bárbaro como nos roban, siempre pasa lo mismo. Le podemos ganar a cualquiera, pero tenemos que pelear con los árbitros. Nos vamos a salvar sin la ayuda de nadie”.Un hombre mayor, que hace más de 15 años asiste a la chancha, se mostró ofuscado por el partido “era un encuentro donde Patronato lo pudo haber ganado tranquilamente. Culpa del VAR, lo perjudican al Rojinegro, como de costumbre”.“El equipo viene bien, estamos jugando muy bien. Vamos a seguir alentándolo”.“Nos robaron el partido. Es una vergüenza, los árbitros están comprados porque nos quieren mandar al descenso. Todas las jugadas son para los porteños”, manifestó otro hincha.Un joven, mencionó que “estoy amargado porque Patronato podía hacer más. Jugamos un segundo tiempo muy bueno. Sacamos un punto que nos sirve y por suerte no perdimos”.