Afirman que los pisos de caucho en las plazas evitan enfermedades en los niños

Estudios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) recomiendan el reemplazo progresivo de areneros por pisos de caucho o goma en áreas de juegos para evitar enfermedades parasitarias en niños. Actualmente el Municipio avanza en esta línea, implementando esta modalidad en plazas que se han puesto en valor. Mencionar por caso, las plazas recientemente renovadas como la Alemania, Alvear, Francisco Ramírez, Eva Perón y Papa Francisco y las actualmente en obras como la Sáenz Peña, Petit Pisant, Italia y Mujeres Entrerrianas, entre otras.La investigadora Natalia del Cardillo es integrante de la Seccional Paraná del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, ex docente de Parasitología y Enfermedades Parasitarias de Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ex docente de Veterinaria en Salud Pública por la UBA.En declaraciones a FM Litoral 103.1 de Paraná, del Cardillo alertó sobre parasitosis provocadas por animales de compañía en poblaciones vulnerables como niños y niñas en areneros. “En los centros urbanos, las plazas y espacios recreativos son grandes concentradores de materia fecal de animales, y la mayor área de concentración es el espacio de los juegos de niños, por eso los pisos no permeables, el cercado y los caniles son importantes para evitar enfermedades”.Luego ahondó: “Los areneros son sustratos perfectos para que los animales defequen. Las lluvias a su vez permiten la disgregación que genera un microclima que favorece la permanencia de huevos o larvas a lo largo de muchos meses y es un factor de riesgo de transmisión de enfermedades parasitarias de animales hacia humanos, sobre todo los niños”, afirmó.Y finalizó: “Es absolutamente más higiénico tanto en lo olfativa sino también en lo sanitario. El reemplazo de los areneros por caucho es algo que en el mundo existe hace muchísimos años”.Desde principios de los 2000, en distintas ciudades del país comenzó una progresiva sustitución de areneros por piso de caucho o goma en plazas y parques, entre ellas, se destacan Santa Fe, Rosario, Súnchales, Gualeguaychú y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Distintos estudios, en especial uno hecho en 2010 por la Cátedra de Parasitología General de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, determinó que el 100 por ciento de los que había en la Ciudad estaban contaminados con el parásito Toxocara canis, presente en las heces de perro y gato. El parásito, que se transmite a personas, puede provocar ceguera o problemas cutáneos y hepáticos. En especial, entre los más chicos quienes, dentro de estos espacios, están más tiempo cerca del piso y suelen llevarse las manos a la boca.