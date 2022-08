Video: Expectativa por Patronato: hinchas palpitaron el partido en una tarde primaveral

Testimonios

¡Se armó el carnaval!

Video: Se armó el Carnaval: hinchas palpitaron el partido de Patronato contra Argentinos Juniors

Patronato enfrenta a Argentinos Juniors en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El rojinegro recibe al Bicho de La Paternal, y los simpatizantes arribaron al Presbítero Bartolomé Grella, en la primaveral tarde de este martes.Mientras el sol caía sobre el estadio, el pueblo rojinegro se acercó con una gran sonrisa y esperanza a la cancha. Los hinchas se muestraron orgullosos en las últimas semanas con la labor de su equipo. El plantel reaccionó a medida que avanzó el campeonato, los fanáticos lo notan con claridad y acompañan al equipo en las tribunas.El rival, Argentinos Juniors, está arriba en la tabla y se presenta como un obstáculo difícil. "Argentinos, viene dulce pero acá tenemos repelente para los bichos", fue la respuesta de un aficionado, que apuesta a otro buen resultado en condición de local.El público viene acudiendo en gran medida al Grella, y eso es algo influyente para los hinchas: "los jugadores sienten el apoyo y dejan todo en la cancha". Pero este motivo, muchos están esperanzados de que se pueda mantener la categoría.estuvo en la previa de partido y rescató los testimonios de los hinchas que vivieron con mucha emoción la previa al encuentro.“Se viven momentos muy emocionantes, cada vez viene más gente. Esperamos que hoy ganemos”, dijo a Elonce un hincha.“Estamos muy felices de poder venir a la cancha. Hace más de 12 años lo seguimos y verlo ahora en primera es una locura. Cuando ascendió fue muy emocionante”, expresó una mujer que estaba acompañada por su mejor amiga.Thiago, un joven que estaba acompañado de su familia, contó que “siempre venimos. Sabemos que es un rival complicado, pero con un empate me conformo”.Cesar Luna un ex jugador de Patronato se mostró muy orgulloso del presente del equipo. “Uno luchó tanto para que este en primera y verlo ahora es una alegría enorme”. En tanto, José, otro ex deportista del fútbol local, vitoreo que el Rojinegro gana 2 a 0.Un hombre, junto a su esposa y su hija, asistieron al partido. “Teníamos ganas de venir y disfrutar del partido”.Un grupo de hinchas se concentraron sobre calle Grella, previo al partido y alentaron con cánticos, batucadas y aplausos al Rojinegro.“El equipo nos entusiasma con el momento que están viviendo. Venimos a alentar y cada vez nos motivan más a apoyarlos”, dijo un hombre que estaba junto a sus hijos.Una mujer, anticipó que “hoy ganamos como siempre”.