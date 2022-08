Delegados de trabajadores del Vea se encadenaron en las puertas del supermercado

Paraná Despedidos de Supermercado Vea expusieron en comisaría que no fueron notificados

Este martes 28 trabajadores del supermercado Vea, sucursal Paraná, fueron impedidos de ingresar al local, pero no fueron notificados de manera formal de los despidos.Ante esta situación, y tras una asamblea realizada en horas de la tarde, los delegados gremiales del supermercado decidieron encadenarse en las puertas del comercio ubicado en Avenida Almafuerte.“Nos vamos a encadenar como forma de protesta y vamos a avisarles a los clientes que quieran ingresar que hay 28 trabajadores que fueron despedidos intempestivamente”, dijo Pablo en diálogo cony dijo que cuentan con el acompañamiento “de los compañeros despedidos”.Consultado sobre la selección de empleados que quedaron sin trabajo, Sergio Berón, delegado de los trabajadores, explicó que “son de distintos sectores, tal vez el sector de caja se vio más resentido porque son más”.“Llegar a trabajar y que te reciba un guardia junto al gerente comercial y que no te dejen ingresar al lugar donde trabajaste durante 21 años es una falta de respeto”, dijo en relación a lo que vivieron esta mañana.Por su parte, Daniel Ruberto, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio dijo que “teóricamente nos mandaron un telegrama por el artículo 245, pero no lo hemos visto y el viernes vamos a ir a pedir, a la Secretaría de Trabajo, una indemnización ampliada”.“No hemos hablado con las autoridades, lo vamos a hacer en el ámbito de Trabajo”, mencionó y dio cuenta que “aparentemente los empresarios van a reducir el salón a la mitad y van a transformar un casi hiper en un local más pequeño, con menos personal”.