Jornada extendida: padres retiran antes a chicos por actividades extraescolares

La escuela Nº 161 “República de Entre Ríos” de la ciudad de Paraná cumple la segunda semana con el horario de clases extendido. Por la mañana el alumnado ingresa diez minutos antes de las 7 y toda la comunidad se está “adecuando” a la nueva medida dictaminada por las autoridades educativas.“Estamos desde tempranito, en el turno mañana los chicos ingresan a las 6.50 y la jornada inicia a las 7 con el izamiento de la bandera. Estamos bien, adecuándonos”, dijo en declaraciones a, Graciela Krapis, directora del establecimiento educativo.Tras ello, remarcó que en ambos turnos “la concurrencia de los niños ha sido muy buena y a la tarde tenemos algunos temitas porque los chicos también tienen sus actividades extraescolares (deportivas, idioma), pero es la nueva escuela, es el proyecto que viene y tenemos que reacomodarnos. Entendemos a los padres y la situación de cada hogar, con las actividades, pero también tenemos que cumplir con lo que está establecido”.Con estos casos, Krapis explicó que “hay familias que retiran antes a los chicos los días que van a deportes y nosotros dejamos agendado que no está en la jornada extendida porque es importante el trabajo que se realiza”.La escuela no tiene comedor ni les dan merienda a los alumnos. Ante la extensión de la jornada escolar, las autoridades pidieron hace 15 días “tener un refrigerio”. “Tenemos los tablones para armar el espacio para los chicos, hay cocina y gas pero no tenemos la autorización de Redengas”, indicó Krapis y agregó: “a la mañana el alfajor solo no alcanza y a la tarde se hace muy largo el día y el cansancio se siente sin algo en el estómago”.La escuela República de Entre Ríos tiene una matrícula de 540 alumnos y recibe chicos “no sólo del centro sino de distintos barrios”. Está ubicada en la intersección de calles Illia y Urquiza.