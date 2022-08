Desmienten una campaña pidiendo ayuda económica para la familia de Juanjo

En medio de la angustia y del dolor por la pérdida del ser querido, familiares de Juan José Páez, el joven que fue encontrado ahogado en el río Paraná luego de estar desaparecido durante 34 días, se enteraron que hay un grupo de personas que piden ayuda, supuestamente para la familia, pero aclararon que ellos no están solicitando nada.



En diálogo con Elonce Mariana Ríos, referente de Puerto Sánchez, afirmó que “siempre hay oportunistas para todo, gente que se aprovecha de las situaciones. Nos ha tocado en otras oportunidades, pero jamás pensamos que en esta situación tan dolorosa que ha tenido que atravesar la familia y todos los vecinos del barrio, tengamos que salir a aclarar estas cuestiones”.



“Desde la familia de Juanjo y todo este movimiento que se generó no estamos pidiendo más dinero en absoluto, para nada, ni para combustible ni comestibles, no se está pidiendo nada más”, reafirmó.



Tras ello, Ríos agradeció “muchísimo la colaboración que hubo de tanta gente y tantas instituciones que nos ayudaron, pero en este momento no estamos pidiendo nada y pedimos a la población que no se preste” para estas campañas sucias.



Según contó, a los hermanos de Juanjo “les llegó la noticia que estaban pidiendo ayuda para la familia, lo cual no es cierto. Son malas personas y se aprovechan del dolor ajeno, no les importa hacer uso de la buena fe del otro. Están usando la memoria de nuestro ser querido para beneficio propio y eso nos genera más dolor, no rabia”. Elonce.com