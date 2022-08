Violento asalto en comercio: “Me gatilló varias veces y no salió el disparo”

Un violento asalto se produjo en un comercio ubicado en calle Victoriano Camerano y Miguel David de la capital entrerriana pasadas las 20 del lunes. Un malviviente, vestido con campera deportiva, gorra con visera y pantalón oscuro, ingresó a su local “Panificadora Paraná, solicitando dinero.. Tras ello, se llevó aproximadamente 30.000 pesos.La trabajadora damnificada habló cony brindó un estremecedor relato del terrible momento que padeció.“A las 20.30 estaba atendiendo a una clienta y había un chico afuera que no quería entrar. Se ve que estaba esperando que ella salga. Le vi cara rara. Salí le pregunté qué necesitaba y me dijo que un kilo de pan. Le respondí que no tenía, entonces entró, como que iba a busca algo más y me dice: “dame toda la plata””, empezó relatando Marcela, quien prefirió no mostrar su rostro en cámara por temor a represalias.Lejos de acceder en primera instancia, ella se negó: “”. Fue así que le dio el dinero. “Se lo tiré”, describió, ante lo cual ella se negó rotundamente. El malviviente insistió y”, ante lo cual “se fue”, detalló la damnificada.Recordó que mientras el delincuente la amenazaba ella le expresó que “se fije lo que estaba haciendo, que tengo dos hijas. No lo conozco, pero es vecino del negocio, vive a dos cuadras”.Enseguida lamentó que esto “va a queda en el anda porque tiene 16 años. Los jueces lo cubren y quedará en la nada, como todo”.Contó que “hace cinco meses que estoy trabajando acá y es la primera vez en mi vida que me pasa esto”.Marcela refirió que “cuando vino la policía me empezaron a hacer preguntas, revisaron todo hasta que dieron con él y fueron a buscarlo a la casa. Dicen que la mamá lo entregó, que no tuvieron que hacer allanamiento. Entregó la ropa, las armas, como si nada. Lo único que no se encontró fue el dinero.”Tras considerar que”, opinó que. Es denunciar a una criatura que va a hacer lo que quera porque no le ponen un freno. Va a volver, ya debe estar durmiendo en la casa, tranquilo y feliz”.Además, “ahora tenemos que ver que no venga la familia, porque son gente conflictiva. Tenés que tener cuidado”, manifestó.Asimismo, añadió que “seguramente” intervino el Copnaf, porque “al ser menores son los que los apañan”.En tanto, la Policía le recomendó” bajar la reja y que tengamos precaución, porque otra cosa no queda”., completó.