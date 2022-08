Despiden con tristeza a Yolanda Cairó: la actriz y directora tenía 85 años

Sus primeros pasos

Falleció este lunes, en la ciudad de Paraná, la reconocida actriz y directora teatral paranaense Yolanda Cairó; artista de larga trayectoria en los escenarios, intérprete de innumerables personajes para los más diversos públicos.Su apellido de soltera es Bosoms; pero Yolanda decidió tomar su apellido de casada porque “sonaba mejor y no tenía que explicar cómo se escribía…”, dijo en una entrevista reciente para El Diario de Paraná.Yolanda Bosoms de Cairó nació en Paraná, el 15 de octubre de 1936. A los 20 años, se casó con Jorge Cairó (fallecido en 1985). Tuvo dos hijos, Adrián (fallecido en 2009, a los 48 años) y Damián (fallecido en 2021, a los 55). Tiene dos nietos, Giuliano y Natanael.Es egresada de la Escuela de Música, Danza y Teatro como Profesora Superior de Piano, Danzas Modernas y Arte Escénico. Participó en la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos como pianista. Participó como cantante de ópera y bailarina del Ballet Estable de Danzas Modernas del Teatro 3 de Febrero. Recibió el premio Cimarrón otorgado por la Subsecretaría de Cultura de Entre Ríos por su trayectoria artística.“En el fondo de mi casa, en calle Urquiza, iban los circos. Me crió mi abuela y mis tías. Me iba al circo me metía por debajo de la carpa y llegaba a las funciones de teatro. Me gustaba verlo. Ahí estaban Pepe Pirro y José Carlos Magistrelli, en el 48. En ese año, participaba en una audición en LT 14 que se llamaba ‘El rincón de los niños’ con la tía Cristina. Ella me empezó a foguear en lo que era el radioteatro pero dentro de su programa, que era exclusivo para niños y hecho por niños. Ahí conocí a un montón de chicos, Jorge Barbagelata, José Cacik, Esteban García, Belkis Herrera, eran mis compañeros. Tenías que saber cantar, tocar la guitarra, recitar una poesía”, recordó Yolanda.

Algunas obras

“Favio (Vides) fue casi un hijo. Sin decirme nada se fue hasta allá, hasta Oro Verde, por el INTA a buscarme”. Yolanda vivió diez años en Oro Verde, a donde fue en 2012, tras la muerte de su hijo mayor. Vides fue a buscarla cuando ya su hijo menor, que vivía con ella, había fallecido.En la nutrida trayectoria actoral y de dirección de Cairó, se destacan las siguientes obras: Las de Barranco, de Gregorio de Laferrere; Amor al contado, de Sixto Pondal Ríos; El pasado de Elisa, de Conrado Nalé Roxlo; Papá querido, de Aída Borník; Jettatore, de Lafferrere, 300 Millones, de Roberto Arlt; de Federico García Lorca, La Zapatera Prodigiosa, La casa de Bernarda Alba y Doña Rosita, la soltera; El conventillo de la Paloma, de Alberto Vacarezza, El fantasma de la ópera, Mouling Rouge, Cleopatra y Madre Coraje. Entre los infantiles, Cenicienta, Pinocho, Blancanieves, El gato con botas, El maravilloso mundo de los cuentos, El flautista de Hamelin, Hansel y Gretel, La bella durmiente, Saltimbanquis, Quasimodo, Dálmatas, entre otras.