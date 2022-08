Despedidos de Supermercado Vea expusieron en comisaría que no fueron notificados

Los trabajadores de Supermercado Vea comunicaron en sede de comisaría tercera de Paraná que el gerente y personal de seguridad de la sucursal de avenida Almafuerte no les permitieron el ingreso a 28 empleados que habrían sido despedidos, sin notificación previa. Asimismo, con el apoyo del Sindicato de Empleados de Comercio, pedirán la intervención de la secretaría provincial de Trabajo.uno de los trabajadores cuyo nombre figura en la lista de los despedidos -según se lo comunicó el gerente- pero él no habría recibido ninguna notificación. “Me enteré por un compañero que estaba adentro, que habían despedido compañeros, pero yo no tengo ninguna notificación; vine para solidarizarme y estar al tanto de lo que ocurre”, comentó el hombre que prestó 15 años de trabajo al Vea.El trabajador dijo sentirse “mal” por la situación de incertidumbre que ronda a los trabajadores. “Todo podía tener solución, pero uno nunca espera esto, aunque pasa”, lamentó en relación a las versiones de cierre de la sucursal de avenida Almafuerte.“Es un momento angustiante y fue una falta de respeto total a los compañeros que entregamos nuestros mejores años… Y que todo tenga este desenlace, no cae para nada bien”, fundamentó un delegado gremial. “La mayoría de los trabajadores tiene 21 años de servicio y está desde la apertura de la sucursal”, agregó.“El gerente en la puerta no nos dejó entrar porque nos dijo que habían mandado 28 telegramas de despido y yo estaba incluido; él nos iba diciendo de a uno los que entraban y los que no”, rememoró Cristian, quien atendía en la carnicería del Vea. “Esto te destruye, te deja por el suelo, pero habrá que hacer tripa-corazón y seguir para adelante, por la familia”, indicó el trabajador que es padre de tres hijos y alquila la vivienda en la que vive.Entre los trabajadores reina la incertidumbre, dado que la empresa debía presentar el proyecto del plan de readecuación que tenía del supermercado, pero no lo había hecho. Es que el Grupo Cencosud, propietario de la firma, había informado que “como resultado de la negociación que se llevó a cabo con los propietarios del local ubicado en Avenida Almafuerte 1670, dicha tienda no cerrará sus puertas”, al arribar a un acuerdo por el alquiler. Tras señalar que “es intención que la marca continúe presente en la ciudad”, anticiparon que “el acuerdo celebrado implicará una readecuación integral de la tienda”.