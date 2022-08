Despidos en Supermercado Vea: no permiten el ingreso a muchos trabajadores

Unos 30 trabajadores fueron despedidos de Supermercado Vea y muchos de ellos se enteraron de esto al llegar a las 6.00 de este martes al local de Avenida Almafuerte, donde no les permitieron el ingreso.



Hasta el momento, los trabajadores estaban con total incertidumbre, dado que la empresa debía presentar el proyecto del plan de readecuación que tenía del supermercado, pero no lo había hecho.



Los empleados reclamaban que se les dé previsibilidad ante las versiones de cierre que había surgido en todo al comercio en la capital entrerriana y luego de que la empresa señalara que iba a implementar una “readecuación” del mismo.



el Grupo Cencosud, propietario de la firma, había informado que “como resultado de la negociación que se llevó a cabo con los propietarios del local ubicado en Avenida Almafuerte 1670, dicha tienda no cerrará sus puertas”, al arribar a un acuerdo por el alquiler.



Tras señalar que “es intención que la marca continúe presente en la ciudad”, anticiparon que “el acuerdo celebrado implicará una readecuación integral de la tienda”.