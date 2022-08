La capilla Nuestra Señora de la Esperanza inauguró un Cinerario Compartimentado

La capilla Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en barrio Mariano Moreno de Paraná, inauguró este domingo, el primer Cinerario Compartimentado de la comunidad. Realizaron una ceremonia religiosa que estuvo presidida por monseñor Juan Alberto Puiggari junto al sacerdote José Badano.“Con el paso del tiempo, la Iglesia fue avalando los cinerarios y hoy en día en una práctica muy extendida”, contó a, el Padre José Badano. Seguidamente, agregó que “es el primero de la ciudad que tiene el formato de tener urnas individuales y no todos en una fosa común”.Según contó la Iglesia estableció que “las cenizas de los difuntos tengan el mismo respeto que cuando no creman a la persona, para que no se tiren al aire o al agua. Lo que promovemos es que tengan un lugar a donde se pueda orar por ellos”.“El trámite de cremación es previo e independiente de nosotros. Para recibir las cenizas de las personas fallecidas, realizamos una misa para rezar por las intenciones del difundo”, dijo. Una vez finalizada la celebración, se acompaña a los familiares hasta el cinerario.