Atacaron su auto a piedrazos y dañaron un cristal: “Podría haber perdido un ojo”

Un hombre denunció que junto con su hijo fueron víctimas de un hecho de violencia en Paraná cuando iba a trabajar. Los hombres se trasladaban en un vehículo utilitario blanco, y cuando circulaban por calle Miguel David, cerca de Caputo, fueron atacados con piedras, provocando que se rompa el cristal de la ventanilla.



Según explico, el hombre en sus redes sociales, “cuando sentimos un fuerte impacto, nos asustamos mucho, nuestra idea no es estigmatizar a la gente que vive en la zona ya que son tan laburantes cómo cualquiera".



“La idea es generar conciencia ya que podría haber sido un segundo o dos antes no era un vidrio hubiera sido un ojo o una cabeza rota”, explicó el damnificado al resaltar que “hago un llamado de atención a los padres de los chicos que juegan con gomeras, ya que no es un juego inocente puede ser gravísimo”.



“Le doy gracias a Dios que no nos pasó nada, pero de igual manera mí preocupación es como repongo algo que no tenía pensado gastar. Con lo que significa mí herramienta laboral·”, manifestó.



Además, informó que no se trató de un caso aislado: “Varios amigos me comentaron que les pasó lo mismo por esa zona". (PHM)