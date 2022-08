Cientos de niños y niñas disfrutaron su día en el Festival de la Gurisada

Propuestas

Repercusiones

Este 21 de agosto miles de personas, entre ellos cientos de niños y niñas, disfrutaron de la propuesta que convocó a artistas locales con postas artísticas, actividades circenses, propuestas recreativas y el show musical de La Pipetuá, una formación de música, clown y circo. Además, se ofreció una merienda saludable y se dispuso una zona de gastronomía con productos de emprendedores para degustar los mejores sabores de la ciudad."Dentro de nuestra agenda los chicos tienen un lugar privilegiado porque hay un trabajo permanente para construir Espacios de Primera Infancia, tener en distintos barrios escuelitas deportivas, talleres culturales. Pero nos parecía también lindo celebrar el Día de las Infancias con un espectáculo en este hermoso sitio como es el Parque Nuevo y que hoy se ve repleto de chicos con mucha alegría", señaló el intendente Adán Bahl que acompañó el festival junto a su esposa Claudia Silva.“Desde el municipio apuntamos a construir una ciudad a medida de los gurises. Ellos son los destinatarios de muchas de nuestras políticas. La recuperación de las plazas en los barrios, por ejemplo, está orientada principalmente a los más chicos”.Y agregó: “Las escuelitas deportivas, los talleres culturales barriales, las colonias de vacaciones, la escuela de deportes de play, son iniciativas que ponen al alcance de todos los gurises actividades que antes solo estaban reservadas para los chicos cuyas familias podían pagar la cuota de un club”.Además de la convocante propuesta, en anteriores jornadas en el mes, el Municipio estuvo colaborando con vecinales, comedores e instituciones que celebraron el Día de la Niñez. "Sabemos que compartimos esta visión con miles de paranaenses. Son cientos los pedidos de colaboración que recibimos de las vecinales, clubes y organizaciones para celebrar en sus barrios el día de las infancias. Habla de una ciudad entera trabajando por sus niños.”, agregó el presidente municipal.Las actividades diagramadas por el Municipio buscan reivindicar la figura de los gurises y gurisas como portadores de derechos y participantes activos en sus vivencias."Muy contentos del acompañamiento de la gente, de esto que hicimos para que el paranaense disfrute. Un evento que cuenta con la participación de artistas locales, emprendedores y donde se involucraron distintas áreas municipales para vivir una jornada con mucho color para los más chicos", señaló el secretario de Coordinación Estratégica, José Claret.Por su parte, la subsecretaria de Cultura, Carina Netto, sostuvo: "Es hermoso festejar el Día de las Infancias y más con los 30 artistas locales que se abocan a las infancias y quienes armaron una propuesta superinteresante con respecto a los derechos de las infancias, para acercarlas a la comunidad".La Pipetuá es una formación de clown y circo para las infancias, con más de dos décadas de trayectoria, que investiga y fusiona las más variadas expresiones artísticas como la comedia física, el malabarismo y la música. Inspirados en cómicos del cine mudo, los dibujos animados, los grandes compositores, las vanguardias de los años 30 y las nuevas tecnologías.Sebastián Amor y Maximiliano Miranda, integrantes de La Pipetuá, destacaron: "Fue increíble, nos recibieron relindo y el público re cariñoso. No es la primera vez que venimos a Entre Ríos, pero si es la primera vez en Paraná, estamos recontentos y ya con muchas ganas de volver"."Hace 21 años que estamos juntos, tuvimos la suerte de recorrer gran parte del país y el exterior. Cuando uno acerca el arte a festivales gratuitos para la gente es mucha la alegría y qué más lindo que este festival de la gurisada organizado por el municipio, es hermoso", remarcaron los artistas.El festival ofreció postas con intervenciones artísticas y lúdicas; talleres de percusión, talleres de acrobacia, títeres; además cubos para pintar, máscaras para intervenir, globos y merienda saludable.Como cierre se sortearon viajes y estadías a Merlo (San Luis), a Concordia y viajes gratia por el Bus Turístico de la ciudad.Además, emprendedores locales ofrecieron distintas producciones. Natalia Chesi, De Mandioca y Queso con chipá apto para celíacos, destacó: "Este tipo de eventos nos sirve para darnos a conocer y está muy bueno, no solamente para los emprendedores sino también para que la gente pueda hacer algo diferente en este tipo de espacios. Hay mucha gente y muy buena energía acá".Miles de personas se acercaron al Parque Nuevo a disfrutar del día con mucho entretenimiento. Algunos llegaron por sus propios medios y otros hicieron uso del servicio de colectivos gratuitos que partieron desde distintos puntos de la ciudad, en el marco del convenio con la empresa de transporte Flecha Bus.Mario, de Puerto Viejo, destacó la iniciativa en el Parque Nuevo. "Me parece fantástico, muchos juegos, muy divertido. Están buenos estos eventos, habría que repetirlo"."La verdad que me encantó esta propuesta, sorprendida por cómo los chicos disfrutaron. Siempre hacen bien estos tipos de eventos", sostuvo Gabriela, de barrio Santa Rita.Guadalupe, de la zona Cristo Redentor, contó: "Vinimos a disfrutar del sol y del Día de las Infancias con mi hijo. Muy lindo todo, me parece genial esto porque los chicos disfrutan de cada espacio, muy buena la idea".