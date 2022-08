Javier Ortega Desio en la final del TRL: “Fui feliz y me reencontré con amigos”

El Club Atlético Estudiantes de Paraná (CAE) perdió la final del Torneo Regional del Litoral ante Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) por 14 a 11; fue durante el encuentro en la capital entrerriana, en la sede del CAE del Parque Urquiza.Si bien el resultado no fue el esperado para la parcialidad local, se destacó que las finales se disputaron, por primera vez, en Paraná, y eso demuestra, por un lado, el buen presente que atraviesa el rugby local y, por otro, que el CAE es uno de los dos mejores equipos del Litoral.“Estoy muy feliz de estar acá y reencontrarme con muchos amigos. Creo que fue muy importante haber organizado un evento con esta magnitud en Paraná porque atrae mucha gente y genera motivación en el entorno”, expresó el jugador en el programaque se emite porJuan Manuel Lescano y Camilo Martínez Aquino, dos jugadores que disputaron la final, compartieron sus inicios junto a Ortega Desio. “Estoy muy feliz de haberlos acompañado en este momento, hacía rato que no los veía. Siempre estoy muy pendiente de lo que sucede en el deporte”.Punto aparte, el ex Puma mencionó que “extraño estar dentro de una cancha. Para cualquier jugador es muy difícil dejar un deporte. Siempre se extraña, pero por el momento no está en mis planes volver al rugby. Fue una etapa y ahora estoy con otros proyectos, pero uno nunca sabe”.Sobre los Pumas, comentó que en el último partido que disputaron y ganaron por 48-17 a Australia, “los jugadores dieron un paso enorme y jugaron de una manera impresionante. Es un proceso, tienen entrenadores nuevos y se tienen que adaptar. Siempre le deseo lo mejor, porque amo mi país y soy un apasionado del rugby”.“Disfruté mi momento al máximo y siempre fue positivo. Hoy elijo estar cerca de mi familia y ver crecer a mis hijos. Quiero que mi mujer este acompañada para que pueda explotar al máximo su carrera, mis hijos van a decidir que quieren hacer, no voy a imponer que hagan rugby sino quieren. Estoy muy contento con mi vida y mi nuevo trabajo”, finalizó.