Familiares y amigos despidieron a Juanjo: “Jamás te olvidaremos”

Paraná La autopsia al cuerpo de Juanjo confirmó que falleció por ahogamiento

Familiares, amigos y conocidos de Juan José Páez despidieron sus restos este domingo por la mañana en el Cementerio Municipal.“Quiero rogarte para que vengas a comer, para que cebes mates, para que me des un abrazo. Yo no quería encontrarte así, quería que estés bien, perdón por no haberte podido ayudar como vos siempre lo hiciste conmigo cada vez que te lo pedía”, expresó.“Ahora sos el mejor ángel que tiene el cielo, pero nunca voy a entender por qué se lleva a las mejores personas. Mi hermano, mi flaco, nuestro mojojo, nuestro Juanjo, único hermano varón, el más chico. No tenías ningún tipo de maldad, siempre estabas para todos y es increíble la cantidad de personas que te aman, que te buscaron y te esperaron con nosotros cinco”, dijo.“Siempre vamos a ser los JJRL. Siempre vas a ser lo mejor en nuestras vidas, nuestro milagro. Siempre te vamos a amar y te vamos a tener presente”, agregó.Asimismo, escribió: “Ojalá estés bien donde estés, no quiero que me des fuerzas, quiero que me perdones por no haberte ayudado, intente ser la hermana que pude, y aunque puse toda mi energía en esta búsqueda no sirvió de nada, no te encontramos como quería”.“Te amo para siempre mi flaco y esperame que algún día nos vamos a volver a ver. Te amo y extraño muchísimo”, finalizó.Por su parte, Mariana Ríos expresó: “Día Nº 38. Sin búsqueda. Sin espera. Solo congoja y dolor. Mucho dolor. Solo el abrazo del descosido para sostener al más roto. Solo abrazos de Amor”.“No queremos despedirte Juanjo. Solo queremos decirte hasta siempre. Hasta cada recuerdo, cada anécdota, cada juntada que te traiga de regreso a nosotros. No queremos despedirte. Solo abrazarte y decirte que jamás te olvidaremos”, manifestó.Los primeros datos arrojados por la autopsia practicada al cuerpo de Juan José Páez confirmaron que el joven de 18 años falleció por ahogamiento, pudo saber. “El estado del cuerpo es compatible con el tiempo transcurrido de su desaparición y, de acuerdo a los primeros datos de la autopsia, el cuerpo -en principio- no evidencia ningún tipo de traumatismo”, confirmó la abogada de la familia de Juanjo, Aldana Sacia.“Los resultados no dieron evidencias traumáticas y el estado del cuerpo coincide con los días de desaparición”, aclaró la letrada.