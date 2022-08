Club Estudiantes a vive la gran final de rugby: testimonios de los hinchas

Video: Club Estudiantes vive la previa de la gran final de rugby: testimonios

Video: Gran final de Rugby: la hinchada del Club Estudiantes

Por primera vez en la historia, el Club Atlético Estudiantes de Paraná disputa la gran final del Torneo Regional del Litoral de rugby. El encuentro se vive en la sede del Parque Urquiza del CAE, contra el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER).”. Así lo expresaba la hinchada de Estudiantes que se congregó “en la previa” del partido, para ponerle alegría, con música, cánticos y mucho color a este día que se presenta ideal para festejar.“Es emocionante lo que estamos viviendo. Estas últimas semanas lo hemos pasado con muchos nervios. Y acá estamos, alentando, como siempre. Esto va a estar repleto, va a ser una fiesta”, refirió auno de los jóvenes que ya se aprestaba en la tribuna para vivir la gran final.Asimismo agregó: “Esto es una fiesta, el rugby nos representa y nos une. Es algo hermoso del club”.Una de las jóvenes, en la tribuna, destacó que desde temprano, concurrieron en familia para alentar al equipo. A las 11 ya estábamos en la entrada, todo dispuesto desde el comienzo del día para vivir este partido”.“Para el club, para los chicos, para todos los que venimos a ver cada sábado al equipo, esto es increíble; impensado fue al principio esto que se vive ahora; pero con el paso de las fechas, no s dimos cuenta de que podían llegar a estas instancias”, indicó a Elonce, la mamá de Felipe, uno de los jugadores. Confió que a estos últimos días lo han vivido “con muchos nervios, por ellos, porque sabemos lo que significa para ellos este lugar que han conseguido con tanto sacrificio, tratando de acompañarlos y destacando el equipo técnico que tiene que es genial”.“Soy de Paraná pero no del Club Estudiantes, pero vine a apoyarlos porque que esto pase por primera vez en Entre Ríos es algo para apoyar. Por eso hoy estoy alentando al CAE. Es un honor para Paraná que se viva esta fiesta”, destacó otra mujer.Una de las asistentes indicó que concurre junto a su familia, asiduamente, a la cancha. “Es muy lindo ver el club así, es importantísimo lo que se vive. Estoy muy ansiosa por esta fiesta”.“Estoy disfrutando este hecho histórico para Paraná. Esto es importantísimo para los entrerrianos”, dijo otra de las asistentes.“Siempre nos sentamos casi en el mismo lugar de la tribuna; venimos casi todos los sábados a la cancha”, manifestó una de las mujeres que se ubicó en la tribuna junto a amigas y familia.“Nos hacen muy felices por esto que nos está dando el equipo y el club. A esto lo vivimos con una alegría inmensa”, destacó un hombre que afirmó que siempre acompaña a los jugadores en sus partidos.“Estamos viviendo un sueño, muy contentos y muy ansiosos”, dijo un joven. “Esperamos una hermosa jornada y por cábala no puedo decir cómo vamos a salir”.Un chico que sostenía una bandera en sus manos, señaló que están viviendo “una verdadera locura. Vamos a ganar, el equipo va a dejar todo adentro de la cancha y nosotros desde afuera”.“Es una emoción muy grande, nunca pasó algo así en el club. Es algo histórico”, dijo un chico de 14 años. “Lo vivo con mucha ansiedad y espero que podamos dar la vuelta”.“Estamos apoyando a todos los chicos del equipo que han trabajado todo el año para esto”, comentó la madre de un jugador. “Tenemos muchos nervios por ellos, pero es muy lindo que hayan llegado a esta instancia”.