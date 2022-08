Paraná: “Promovemos el crecimiento sano y en igualdad de las infancias”

Agosto es el Mes de las Infancias y, en ese marco, este domingo 21 desde las 13 hs se celebrará el Día de las Infancias con el Festival de la Gurisada. En el paseo Costanera Alta del Parque Nuevo habrá espectáculos y actividades con entrada libre y gratuita. El lema central del festejo, organizado por la Municipalidad, serán los derechos de las niñas y los niños.



Este evento es parte de un plan de la actual gestión del Municipio que tiene como objetivo transformar a Paraná, con obras y acciones desde distintas áreas, en una ciudad que incluye a todas las infancias. “A los chicos hay que cuidarlos. Compartimos esa convicción con miles de paranaenses. Nos importa que crezcan con alegría, seguros, sanos, rodeados de afecto y con las mismas oportunidades. Porque es en la infancia donde se marca la diferencia si lo que queremos es construir una ciudad con igualdad”, señaló el intendente Adán Bahl. Espacios públicos

Ya se recuperó plaza Ramírez (Brown y Soler), Belgrano (Carbó y Ramírez), Alemania (Gobernador Antelo y Basavilbaso), Alvear (ya habilitado un sector de juego) y el polideportivo y la plaza Puerto Argentino de barrio AATRA III y IV. También se mejoraron las plazas 2 de Abril, Aníbal Sánchez, Pagani, Barroetaveña, la ubicada en el barrio Pancho Ramírez y el Polideportivo Piérola del barrio Empleados de Comercio, entre otras. Además de la plaza Eva Perón recientemente inaugurada en San Agustín y la construcción del Parque Lineal Sur.



Por otro lado, se concluyó la puesta en valor de espacios públicos vacantes en Barrio Humito, es decir, aquellos que se generaron con las obras del Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba). A la vez, continúan los trabajos en la plaza 1° de Mayo, dentro de la puesta en valor de la Peatonal San Martín, y está en marcha la renovación (manteniendo su valor histórico) de la plaza Sáenz Peña y la recuperación de las plazas Italia, Le Petit Pisant y el Paseo Ituzaingó. También, hace pocos días, se iniciaron los trabajos en plaza Mujeres Entrerrianas, que abarcan la refacción integral del lugar y la construcción de un módulo sanitario; fue licitada la puesta en valor de la plaza Alberdi, conocida como "la plaza del Bombero"; y se está trabajando junto al gobierno provincial en la mejora de la plaza jardín Profesor Elio C. Leyes.



El plan incluye playones deportivos como en la plaza Papa Francisco y la próxima construcción de cinco nuevos playones de juegos para las infancias que ya fueron licitados y estarán ubicados en La Delfina (Ayacucho, Aeberhard y Mártires de la Ciudad de Madrid); España (Santos Dominguez, Coronel Uzin y Tratado del Pilar); González Pecotche (González Pecotchet y Don Bosco); San Pedro (Pedro Balcar, Nasario Medrano y Antonio Franco); Frondizi (Ambrosetti, París y Dr. Vitor).



Las obras abarcan infraestructura y servicios, juegos, vegetación y arquitectura, aportando a la estética y el patrimonio de cada lugar. Otro punto clave es que se brinda nueva iluminación (LED), lo cual suma seguridad. En su mayoría son proyectos que gracias al ordenamiento de las cuentas públicas se llevan adelante con fondos municipales. Jardines maternales y espacios de primera infancia

En el marco del Programa Refuerzo al Plan Nacional de Primera Infancia, se fortalecieron e intervinieron tres jardines de Paraná: El Principito, San Pablo y Las Lomitas. Además, comenzó la construcción de dos nuevos Espacios de Primera Infancia que estarán ubicados sobre calle Artigas y en calles Roberto Satler e Ignacio Corsini. Estas obras son realizadas por la Municipalidad y financiadas por el Gobierno nacional, en el marco de la Red de Infraestructura del Cuidado y el Plan Nacional de Primera Infancia. Cultura Son habituales los eventos en los barrios con artistas locales y participación de los vecinos. También las convocatorias y los talleres culturales gratuitos destinados a infancias. Y se realiza un trabajo constante en las escuelas de Danza y de Circo, ordenadas y jerarquizadas en la actual gestión municipal.



Se impulsa además el Tracatá, el Carnaval de las Infancias. Nacido en 2020, es una celebración, en un entorno cuidado, que reivindica el derecho al juego, a la libre expresión y a la importancia del acompañamiento familiar.



Didácticos al Teatro es un ciclo con espectáculos para las infancias que abordan temáticas de interés cultural y educativo. Chicos y chicas de distintos barrios disfrutan de esta propuesta en el Teatro Municipal 3 de Febrero.



También se trabajó para acercar la literatura a las infancias, con la convocatoria Qué Golazo! (de cuentos y dibujo), el ciclo El Puentecito de la Palabra o el reciente Aventura en Rosa, una propuesta con feria de libros, juegos, talleres y música en el Centro de Promoción de Lectura Rosa y Dorada.



Periódicamente, también se impulsa que chicos y chicas de los barrios y escuelas de la ciudad puedan asistir a espectáculos en espacios culturales como el Teatro Municipal 3 de Febrero, conociendo además el valor patrimonial e histórico del edificio. Deportes

Entre otras propuestas, las Escuelas Municipales de Deportes tienen presencia en más de 50 barrios de Paraná, con actividades como fútbol, básquet o vóley, además de compartir meriendas saludables y encuentros con escuelas de otros sectores de la ciudad. A esto se suma el trabajo de las colonias de vacaciones municipales que en el verano brindan acceso a piletas y clases de natación gratuitas, para que esto no sea exclusivo de quienes pueden pagar la cuota de un club.



En vacaciones de invierno las Escuelas Deportivas Argentinas ofrecieron clases de vóley, básquet, handball, bádminton y fútbol en su modalidad arena. Se desarrollaron en forma libre y gratuita en el Thompson y estuvieron destinadas a escuelas de la ciudad. Patrimonio Escuelas e instituciones de la ciudad participan de los recorridos del Paraná Bus Turístico (conociendo más de la historia y patrimonio de la ciudad) y también de visitas al Área Natural Protegida Islote Municipal Curupí (aprendiendo sobre el valor del ecosistema y la flora y fauna local). Radio Costa Paraná

Dentro del Mes de las Infancias, la radio de la ciudad (88.1 FM), lleva adelante una acción solidaria para acercar juguetes, alimentos no perecederos o abrigos a la emisora municipal ubicada en el edificio de las Cinco Esquinas. Lo recaudado será entregado al merendero Gurises Costeros Cristian Ríos, ubicado en Baxada del Paraná al final. Quienes donen participan de un sorteo de muebles para las infancias. Una ciudad sustentable

Otra acción importante son las charlas y talleres en escuelas del macrocentro sobre compostaje y separación de residuos, en el marco del programa Separá. La transformación de Paraná en una ciudad sustentable es uno de los acuerdos alcanzados por el Consejo Asesor de Marca Ciudad. Una capital entrerriana donde las infancias tengan un crecimiento sano y en igualdad.