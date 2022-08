Fútbol: Arenas y San Benito se enfrentarán por el título de la Liga Paranaense

, visitarony contaron sus expectativas en el programa Buenas Noches.“Estamos contentas, felices de poder haber llegado al a final y vivirlo desde adentro”, afirmó Laura Ríos.“Arenas tiene siete años, casi llegando a los ocho. En mi caso vengo desde que se arrancó con el club; ha ido creciendo. Hoy tenemos desde iniciación hasta la categoría Senior, con un empuje bárbaro, a la cabeza con Caro (Benke) y hoy tenemos una linda consecuencia. Tenemos otro campeonato ganado pero con otro nombre, porque en ese momento no teníamos la personería jurídica para participar: En 2016 salimos campeonas bajo el nombre de Vida Feliz y llegamos también a otra fina, en donde nos enfrentamos con Crespo. Pero como Arenas no hemos sumado todavía ninguna estrella y ese es el objetivo ahora”, puso relevancia Laura, central de Arenas FC.De la misma manera agregó que “el trabajo de todos estos años es lo que nos ha posicionado, el empuje, el grupo humano, no sólo del club sino también de la familia. Siempre apostamos a jugar al fútbol con la pelota en el piso”.Luisina, de San Benito, quien juga de enganche en el equipo, expresó que están “tranquilas” para el partido del domingo.“Venimos consolidando un grupo de trabajo desde el cuerpo técnico hacia abajo, trabajando todos los días, pensando en que esto recién arranca, tratando de sumar a nivel local para luego apostar e irnos en algún momento a nivel nacional”, dijo, en tanto Pamela Tortul.Asimismo contó que “el secreto” para haber llegado a la final es “dos horas de entrenamiento diario; estamos felices de los resultados, tratamos de tener una identidad de juego y eso es lo que nos ha consolidado en todo este tiempo. No es solamente poner la pelota en la cancha y que vaya al arco sino que es mucho más, hay un gran trabajo detrás, la cantidad de goles que hemos hecho en el torneo también habla de lo que queremos hacer. Medirnos ante un rival como Arenas será una gran final”.“Tanto Arenas como San Benito han demostrado a lo largo de este torneo, que por algo están en la final. Son dos equipos que proponen, que van a la búsqueda de levantar un trofeo. Cualquiera de los dos, obviamente uno quiere llevarse la copa, pero cualquiera de los dos que lo haga, lo merece”, puso relevancia Pamela Tortul.