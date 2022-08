Pagaron viaje de egresados a Cuba y la empresa quebró: Luchan para concretarlo

Dos estudiantes en Paraná fueron afectados por la quiebra de la empresa Wayla Turismo con la que habían firmado originalmente contratos para ir a Cuba en su viaje de egresados. Máximo y su mamá, dialogaron cony contaron en situación está la causa.“Comenzamos a pagar el viaje en 2018 y cinco meses después la empresa presentó quiebra. Los pagos se realizaban a través de una chequera por un Rapipago y con una `cuota cero´, que te abalaba en caso de que la agencia se funda”, relató a Elonce, la mamá de un damnificado.Según comentó, llegaron a invertir $50.000 y tienen guardados todos los comprobantes de pago. Hay 390 chicos de distintos puntos del país que no pudieron concretar el viaje de egresado “Entre todos los padres formamos una red y nos estamos apoyando y asesorando para poder luchar por nuestros hijos”, señaló la mujer.Seguidamente señaló que “cuando la empresa quiebra, tomó la representación Havanatur, una agencia que realiza viaje a Cuba y que ya pagó el alojamiento de los chicos en Varadero para que puedan viajar. Lo que pasa es que faltan los aéreos y los tienen que abonar Turismo de la Nación con la `cuota cero´ de Wayla que paso a fideicomiso”.En tanto “desde el organismo nacional dicen que primero tienen que hacer el viaje y después se le reintegra el dinero a la empresa. La empresa no se quiera arriesgar porque piensan que no lo van a cobrar”.“Estamos en una encrucijada terrible porque se pasan el problema entre unos y otros y los chicos siguen sin poder viajar. Desde 2020 que se vienen programando esto y queremos que haya una respuesta”, mencionó.La mujer, desesperada comentó que “La empresa nos quiere devolver el dinero a valor histórico y no queremos porque pasaron dos años y hubo mucha inflación. Ellos siguen soñando y esperando por su viaje de egresado”.Por su parte, Máximo el estudiante contó que cuando cursaba cuarto años se acercaron representantes de la empresa a venderles el viaja a Cuba. “Solamente dos firmamos contrato para ir. Hasta hace dos semanas no tenía esperanzas y pensaban que no iba a viajar, pero ahora sí porque empezamos a movernos”.“Ya estamos grandes y formando nuestra vida adulta”, finalizó.