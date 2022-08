“Estamos en muy buenas condiciones de hacer un gran partido”, dijo Raiteri

Este sábado, desde las 14.30, se disputará la gran final del Torneo Regional del Litoral entre el Club Atlético Estudiantes de Paraná y Gimnasia y Esgrima de Rosario. El encuentro será en la sede del Parque Urquiza del CAE.En diálogo con, Pedro Raiteri head coach de Estudiantes, dijo que el equipo “tiene la oportunidad de escribir una hermosa página para el rugby del club. Destacamos y felicitamos a los chicos por el momento que han construido.Tras ello, recordó que el CAE, con sus casi 90 años, “hace 74 que no gana un torneo de la Unión del Litoral y desde el año 1984 no jugábamos una final; por lo tanto, esto es histórico para nosotros”.Sobre cómo se presenta el equipo para la final del TRL afirmó: “Estamos en muy buenas condiciones de hacer un gran partido y lograr el torneo que es por lo que hemos trabajado todo el año”.Asimismo, destacó el apoyo del público y espera que se repita este sábado. “Eso es importante y nos da un plus adicional frente al rival que seguramente lo va a sentir; el rugby no está acostumbrado a ver canchas colmadas en el amateurismo y esta cancha colmada se va a hacer sentir”.Por su parte, Pedro Fontanetto, afirmó que “hay una locura tremenda en el club y una movida impresionante, ojalá que mañana podamos coronar”.Consultado sobre el rival, Gimnasia y Esgrima de Rosario, dijo que “es un equipo completo, fuerte. Para mí llegan los dos mejores a la final, los hemos estudiado muchísimo y analizado muchos partidos y creemos que tenemos muchísimas oportunidades, obviamente que después a los partidos hay que jugarlos y hay mucha confianza en el equipo”.A las 11 se abren las puertas de la sede del Parque Urquiza con un Fan Fest; a las 12.30 se juega el tercer puesto entre Duendes vs Santa Fe Rugby Club y a las 14.30 la esperada final entre CAE y GER.