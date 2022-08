Caso Juanjo: el sábado se realizará la autopsia y seguirán buscando su canoa

Policiales Confirmaron que el cuerpo hallado en el río Paraná es de Juanjo Páez

Este miércoles y luego de más de un mes de intensa búsqueda, apareció en el río Paraná, más precisamente en la zona de Alvear (departamento Diamante) el cuerpo de Juan José Páez, el joven de 18 años que había desaparecido cuando fue a pescar frente al túnel subfluvial, del lado santafesino.Sobre cómo sigue la investigación, la abogada de la familia de Juanjo, Aldana Sacia, indicó aque el sábado se hará la autopsia y se continuará con la búsqueda de la embarcación.“Ahora la investigación continúa su curso, el sábado se realizará la autopsia donde los familiares dispondrán un perito de parte y estará el equipo médico forense del Poder Judicial de Entre Ríos. Además, siguen en vigencia las medidas que se habían dispuesto desde la Unidad Fiscal Nº 1 de la ciudad de Santa Fe, entre ellas el análisis del remo y se van a tomar testimoniales este viernes”.La abogada acotó que la pericia del remo será realizada por un perito especializado de Buenos Aires, que también intervino en el accidente ocurrido en Chaco.Sobre la autopsia, explicó que “se realiza por el hecho de que hay una investigación judicial en curso, y como la causa no está cerrada ya que no sabemos si fue un accidente, el cuerpo de Juan va a poder determinar algunas de estas evidencias o no; y también están dadas las otras pruebas para dar un cierre a esta causa”. Finalizaría el mismo sábado y se entregaría el cuerpo a los familiares para la despedida.Finalmente, Sacia dio cuenta que se seguirá con la búsqueda de la embarcación en la cual se trasladaba el joven de Puerto Sánchez. “La intención es poder ubicarla, lo cual sería fundamental para esclarecer las circunstancias en las que Juanjo sufrió el ahogamiento”.