Destacan el Sistema digital de habilitaciones impulsado por el Municipio

Desde la Delegación Paraná del Consejo de Ciencias Económicas de Entre Ríos destacan que el sistema, único en el país, agilizó los trámites y fue muy beneficioso para los contadores y los contribuyentes. Fue ideado y concretado desde cero, por la gestión Bahl para transformar la engorrosa burocracia de los papeles a sólo cargar documentos en una web.El sistema de habilitaciones comerciales de la ciudad de Paraná tuvo un cambio rotundo y de esto no sólo dan cuenta los encargados de la transformación, sino también contribuyentes, profesionales e incluso desarrolladores de sistemas informáticos de todo el país.Al asumir el intendente Adán Bahl el organismo de habilitaciones era no mucho más que una oficina abarrotada de papeles. La decisión política fue conformar un equipo de trabajo que diseñara y ejecutara un sistema moderno para “aggiornar” la tarea que, al 2020, presentaba atrasos de 2 años en responder la autorización de apertura de nuevos comercios y que, en la única computadora disponible en el lugar, había documentado digitalmente sólo 70 de los 6.000 trámites existentes.Tan importante fue el cambio que, de esos 24 meses de espera, el trámite se redujo a 60 días en el mayor de los casos –salvo excepcionalidades- y como si fuera poco, el profesional puede hoy cargar los documentos exigidos desde cualquier computadora al sitio web, sin necesidad de dirigirse a ninguna oficina y evitando las subjetividades clásicas de la burocracia donde “siempre falta algún papel”.Ignacio Marcó, miembro de la Comisión Directiva de la delegación Paraná del Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de Entre Ríos, dio fe de los antes dicho: “Este cambio, esta nueva forma de llevar a cabo el trámite, ha hecho que se vuelva mucho más ágil presentar las habilitaciones y poder obtener las resoluciones necesarias para los establecimientos”.Y mostrando que todas las partes intervinientes son materia de consulta constante, agregó: “Agradecemos además la invitación a participar de este nuevo sistema. Es muy beneficioso, porque era un obstáculo para los matriculados la disponibilidad de los tiempos. Creemos además que también es un beneficio para los contribuyentes, así que los felicitamos y estamos deseosos de seguir trabajando en conjunto”.El sistema de habilitaciones con que cuenta hoy Paraná es parte del plan de modernización y optimización de servicios que impulsa la actual gestión en la Municipalidad. Forma parte de un trabajo conjunto con las organizaciones profesionales del sector para agilizar y ordenar los trámites disponibles. En lo previo se realizaron capacitaciones y en la presentación fueron convocados, entre otros, el Colegio de Ingenieros Especialistas, al Colegio de Ingenieros Civiles y a la Delegación Paraná del Consejo de Ciencias Económicas de Entre Ríos, que son quienes, por competencia profesional, realizan con mayor frecuencia esta clase de trámites.“La actual gestión pasó de una falta absoluta de digitalización de habilitaciones a más de 6.000, con 1.000 hechas en lo que va del año. Es la primera gestión que tiene una base de datos digital y con todas las características técnicas de los locales”, informaron desde el Municipio, y agregaron que además se reemplazó el cuaderno de habilitaciones por una medida más sustentable.“El comerciante debía tener un cuadernito durante cuatro años, que un inspector le requería en caso de inspección y se lo firmaba y sellaba. Con la cantidad de comercios existentes, calculamos que se compraban unas 330.000 hojas, de las cuales se usaba el 1%, y para foliar y sellar se usaban 27.7 días hábiles de un agente. Ese método ya no existe más, generando un beneficio para el ambiente y aprovechando al máximo el trabajo de nuestros empleados”.Tan positivo fue el sistema aplicado efectivamente en 2021, que hoy es imitado en todo el país por su solvencia, pragmatismo y por su amistad con el ambiente, ya que dejaron de utilizarse toneladas de papel.