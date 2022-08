Hallazgo de Juanjo: "No teníamos magnitud del dolor que íbamos a sentir"

Policiales Confirmaron que el cuerpo hallado en el río Paraná es de Juanjo Páez

Se confirmó en horas de la noche de ayer, que el cuerpo hallado este miércoles por la tarde en el río Paraná,Así lo confirmaron anoche, fuentes judiciales que dialogaron con Elonce. Los padres del joven fueron a la Morgue de Oro Verde y reconocieron al chico.. El dolor ha sido insoportable por la incertidumbre”, afirmó y agregó que “lo que buscábamos era encontrar a Juanjo como sea, pero no teníamos magnitud de dolor que íbamos a sentir cuando recibiéramos la noticia de que lo habíamos encontrado”, remarcó.Al mismo tiempo, Escobué, aclaró que “también es un alivio, porque no es lo mismo saber qué pasó, a tenerlo con nosotros. Es un alivio que esa”, contó la acongojada mujer.Brakets, un jean, una campera de la Selección Argentina, un aro y pulseras, habrían sido elementos claves para reconocerlo. Asimismo, se supo que la autopsia se realizará el sábado. Se buscará determinar en qué circunstancias se produjo la muerte de Juanjo.“Manteníamos la esperanza de que no se lo haya llevado la chata que lo habría chocado. Estábamos seguros de que Juanjo se había ahogado y que no había pasado otra cosa”, dijo Escobué a Elonce y agregó que “cuando pasaban los días, sabíamos que este iba a ser el desenlace de la búsqueda, pero, de todas maneras, lo abrazábamos fuerte yPor otra parte, en referencia a lo ocurrido cony pueda salir a flote para encontrarlo”, sostuvo la mujer y agregó que “sabemos que lo que moviliza al río es el viento fuerte de este martes y miércoles. Creemos que eso fue lo que movilizó que el río se `pique´ y Juanjo salga a flote”, indicó la vecina.El cuerpo fue hallado durante la tarde de este miércoles, cerca de las 17, por unas personas que se encontraban pescando en las aguas del río Paraná, en la zona de puerto Alvear (departamento Diamante). Al divisar un cuerpo flotando y dieron aviso a las autoridades.Al ser consultada pory cuando decidan que se terminaron los trámites, queremos traerlo y darle la despedida”, afirmó Jéssica.la idea de que Juanjo no va a estar físicamente con nosotros. Pero lo vamos a seguir teniendo presente. Juanjo va a seguir estando en Puerto Sánchez”, resaltó una de las vecinas y referentes del barrio.En referencia al último adiós a Juanjo, la vecina sostuvo que “, que estuvieron desde un primer momento, lo puedan acompañar”, dijo la mujer a Elonce.“Todos los pescadores de Puerto Sánchez estuvieron día tras día en el río buscándolo y no dejaron nunca de buscarlo. Nunca nos rendimos y siempre prendimos las luces, esperándolo”, recalcó.Escobué también agradeció a “las personas de la ciudad que ayudaron con alimento, con ropa, con un peso durante la búsqueda o con una oración por Juanjo. No hay palabras de agradecimiento. Muchos estuvieron en contacto y fue grande el apoyo de la policía, de los medios, del Municipio y de la provincia. Toda la ciudad estuvo presente en la búsqueda. Esto marca que”, concluyó.