Una carta en Malvinas: niña que la escribió y combatiente, los dos de Paraná

. Contestó la carta y esa respuesta le llegó a la entonces niña, días después, con la grata sorpresa de que el combatiente era también de Paraná.En diálogo con el programa, Ángela Díaz mencionó que la iniciativa que fue comunicada por su maestra, de enviar una misiva a soldados de Malvinas, la puso “muy feliz” con sus ocho años, detallando que ya sabía que en otras escuelas tenían similar decisión.“Le mandé mi carta, además de una estampita, y a los treinta días ya nos contestaron; éramos 30 chicas. A mí me llegó la carta en un sobre de color verde, supongo que porque era teniente, al resto les llegó la misiva en sobre blanco”, aseveró.Llama la atención el “excelente estado” en que Ángela ha conservado la carta, que ya tiene 40 años. “Sólo tiene una rotura que fue de tanto abrirla y cerrarla, para mostrarla”, agregó.Y confió que “Mencionó quePero Ángela no llegó a conocerlo personalmente a su destinatario y recién hace dos semanas, pudo ponerse en contacto con su familia., a la carta la tuve siempre como un tesoro, pero no la abría muchas veces, porque era algo lindo, pero triste a la vez”, definió. Muy emocionada, relató que “le duele” como lo ha sentido toda la a comunidad al tema: “A todos nos duele Malvinas. Fue una guerra imposible de ganar, injusta; fue solamente para que vayan a morir argentinos, no el encuentro otro sentido a la guerra”, dijo.En la misiva “En la carta, el combatiente, que hizo una misión el 21 de mayo a Malvinas, en su Camberra, y que escribió la misma el día 23, le indica que “(..)(..)”.En la misiva le indica que es teniente de la Fuerza Aérea, que tiene 25 años y que está casado con una mujer correntina con la que tenía una hija que en ese momento tenía seis meses.”, puso relevancia en la carta, el teniente, que emocionó a esa pequeña niña.De la misma manera, aportó que esa carta “”. Dijo también que se lo ha comentado al sobrino del hombre, que es con quién tiene trato más cotidiano.Ángela apuntó queLa mujery pidió “un aplauso” para ese teniente que dio la vida por todos nosotros”.