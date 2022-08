Los libros de la Biblioteca Popular para conocer e investigar sobre San Martín

La Biblioteca Popular del Paraná es un excelente lugar para conocer e indagar sobre la vida de muchos próceres. Y en el día del 172° aniversario del fallecimiento del General José San Martín,visitó el lugar para saber qué y cuántos libros nos cuentan sobre el Padre de la Patria.“En nuestro buscador, encontramos 150 libros aproximadamente sobre San Martín, por lo que hay mucho para investigar en la biblioteca”, dijo aBelén Perezlindo.Entre los ejemplares “hay muchas biografías, como la que escribió Bartolomé Mitre, que hablan desde su nacimiento y su paso por España, hasta su regreso a América. También hay libros para todas las edades, algunos se centran más en su vida privada, otros sobre las estrategias militares y uno de los más nuevos que tenemos es uno de (Daniel) Lopez Rosetti que atrapa mucho porque habla en general de la vida y de las enfermedades de San Martín, entre otras personalidades”.La distinta bibliografía “nos permite conocer a las personas desde otras perspectivas y entenderlos como humanos y el contexto histórico que atravesaban que no era nada fácil. Uno no toma conciencia de lo que fue el Cruce de los Andes, que es una de las cordilleras más grandes del mundo y hay que pensar en las condiciones climáticas, que no había tanta comodidad. Entonces con estas lecturas se toma dimensión de lo heroico que fue esta gesta”.Por otra parte, indicó que también “hay libros para que los más chiquitos se acerquen a la vida de los próceres, que son más ilustrados, como una novela gráfica de Felipe Pigna que a modo de historieta cuenta la historia de San Martín. Hay mucho interés en los chicos”, destacó. Haciendo referencia a este autor, Perezlindo señaló que está disponible el libro, que se ha leído mucho, “La voz del gran jefe” sobre la vida y el pensamiento del Padre de la Patria.Finalmente, una de las encargadas de la Biblioteca dio cuenta que otra biografía disponible es “Seamos libres y lo demás no importa nada”, de Norberto Galasso, que ha hecho biografías de muchas personalidades argentinas y es una lectura amena.La Biblioteca Popular del Paraná está abierta de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 y los sábados de 9 a 13.