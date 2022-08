Accidentes en el río: “En el canal de navegación no hay que anclarse”

Policiales Continúa la búsqueda del pescador desaparecido tras choque con barcaza

El pasado sábado en las aguas del río Paraná a la altura de la Isla del Cerrito, en Chaco, un convoy de 12 barcazas impactó contra una lancha que permanecía en el canal de navegación. Producto de ello, hay un pescador desaparecido.Se supo que el tripulante, que está siendo buscado, practicaba pesca deportiva en el kilómetro 1239,5 del río Paraná. La embarcación mayor, de bandera paraguaya había salido del puerto santafesino de San Lorenzo, iba con destino a Asunción del Paraguay y permanece fondeada en la ribera chaqueña del Paraná a la espera de las alternativas judiciales orientadas por el Juzgado Federal de Resistencia, Chaco., Fabián Blumenblat, presidente del Club de Pescadores y Náutica de Paraná, habló sobre esta tragedia, y remarcó la importancia de tomar todas las precauciones a la hora de navegar por el río.Según dijo, estos accidentes náuticos, son “producto de la bajante y del desconocimiento de los tripulantes de las embarcaciones, es importante conocer el río y leerlo. Si uno está atento, los bancos de arena se marcan y también hay que tener precaución, navegar despacio, no se puede andar fuerte, porque además hay palos que no están en el lugar de siempre y por ahí uno se confía y puede tener un accidente más grave”.En relación al caso ocurrido en Isla del Cerrito, expresó que “es imprudencia del tripulante, del capitán de la embarcación menor que tiene que dar las órdenes. Y hablo de imprudencia porque todos los navegantes tenemos que conocer qué es el canal de navegación, que es por donde navegan las grandes embarcaciones y que no pueden frenar su marcha en una situación como ésta. Por eso los que salimos a navegar tenemos que saber que no podemos anclar y mucho menos ponernos a pescar en el canal de navegación porque pueden producirse estos accidentes”.“La lancha estaba anclada en el canal de navegación y fue un accidente totalmente evitable. Se ve claramente cuando la barcaza los choca, los pasa por arriba”, acotó Blumenblat. Y agregó que las personas que se vieron involucradas, “estaban pescando en la zona, por un concurso que había y estaban probando. Hay que tener precauciones en todos los sentidos y lo más importante: en el canal de navegación no hay que anclarse”.Finalmente, y al hacer referencia al comportamiento del río Paraná, en el puerto local, el presidente del Club de Pescadores dio cuenta que “estamos moviendo el pontón continuamente porque no sólo que baja, sino que es oscilante. El sábado subió 10 cm y hoy de nuevo bajó y tenemos que ir acomodando todo. Pedimos que tengan cuidado por la aparición de bancos de arena. No hay lluvias en la cuenca superior y esto va a ser una constante. Esperemos que esto cambie, la época de lluvias fuertes en Brasil no existió y estamos complicados con eso, creo que habrá una bajante continua hasta diciembre”.