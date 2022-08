Supermercado Vea: vencida la conciliación, se presentó una nota a Trabajo

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Este martes los dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio Rubén Bernabé, Rubén Martínez, José María Antonio Márquez y Walter Fernández y los delegados de los trabajadores Sergio Berón y Pablo Tobare presentaron una nota al titular de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, Ángel Zacarías.



“Habiendo vencido la conciliación obligatoria dictada y no habiendo habido ninguna respuesta de la empresa a los reclamos puntuales realizados por el sindicato, venimos a solicitar que esta Secretaría requiera a la empresa a que en un breve y perentorio plazo presente un plan de trabajo o un cronograma de lo que serán las acciones empresariales a emprender para dar previsibilidad a los trabajadores y dar así un cierre al expediente, sin perjuicio de solicitar su reapertura en caso de ser necesario”, dice la nota.



Cabe destacar que hace más de un mes se conoció la versión del posible cierre del Supermercado Vea de la ciudad de Paraná, lo que puso en estado de alerta y movilización a las y los trabajadores, quienes comenzaron a implementar medidas de fuerza.



En ese marco, intervino la Secretaría de Trabajo de la Provincia y se realizaron reuniones entre trabajadores y empresarios, pero hasta el momento continúa la incertidumbre entre el personal de la firma.



Sergio Berón, delegado de los trabajadores del supermercado dijo a Elonce que “seguimos con total incertidumbre. La empresa, en la última extensión que se dio de la conciliación obligatoria, debía llevar adelante las conversaciones para dar a conocer el proyecto del plan de readecuación que tenía del supermercado, pero no lo hizo. Estamos sin nada, no sabemos qué van a realizar”.



Ante esta situación también “intimamos a la empresa a que se haga presente y nos de pautas claras de lo que piensa hacer con nosotros. La instancia de diálogo no se tiene que cortar porque de eso se trataba la conciliación obligatoria y preservar las fuentes laborales es lo principal”.



Tras ello, Berón recordó que “somos 57 trabajadores que hace un mes estamos en este tema, y el ambiente no es muy bueno para trabajar así”. De todas maneras, “siempre estamos presentes, cumpliendo con nuestro deber”.



Finalmente, el delegado destacó que “los clientes siempre nos apoyan y nos preguntan todos los días cómo la estamos pasando. Esperamos tener respuestas y que sean buenas”. Elonce.com