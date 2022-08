Más escuelas públicas primarias de Paraná se suman a la ampliación de jornada, la modalidad que implementó el Consejo General de Educación –por resolución el Consejo Federal de Educación- para fortalecer los aprendizajes de Matemática, Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Digital e Inglés, esta última materia a partir de cuarto grado.la directora de la escuela primaria Nº1 “Del Centenario”, Claudia Montenote. En detalle, en el turno mañana, los alumnos de 3º, 4º y 5º ingresan a las 7 y se retiran a las 12; los de 1º y 2º ingresan a las 8 y salen a las 12; y 6º tiene la ampliación de jornada de 12 a 13. Mientras que en el turno tarde, los estudiantes de 6º ingresan a las 12 y se van a las 17, y el resto ingresa a las 13; los 1º y 2º se retiran a las 17 y los 3º, 4º y 5º a las 18.“Nos organizamos con los docentes para ver la logística, los horarios para ingresar y esta fue la forma para acomodar a todas las divisiones porque hay docentes que trabajan doble turno y no daba el margen del mediodía para llegar”, fundamentó la directiva.En la oportunidad, comentó que “los padres tomaron la nueva dinámica bastante bien y organizados; en su gran mayoría llegaron para las 7”. “Los chicos se adaptan y será cuestión de acostumbrarse a levantarse más temprano, sobre todo, el turno de la mañana”, estimó.En tanto, desde la Escuela Nº6 “Ernesto Bavio”, alumnos y padres dieron cuenta sobre cómo impacta la extensión de jornada en las actividades habituales de las familias.La responsable de la institución educativa se mostró “sorprendida por la respuesta de la comunidad educativa”. “Solo dos chicos no cumplieron la extensión horaria”, confirmó y de acuerdo a lo que explicó, habrá una charla con los papás, como lo sugieren los superiores de Educación, para determinar los motivos. “Si bien esa hora complementaria está por resolución, esta instancia es cautelosa y gradual, todo se habla y se charla para determinar el por qué; y si hay una justificación valedera, se pone bajo acta y no se pone falta, porque queremos garantizar la mayor presencialidad dado que esta hora de complemento ayuda a la trayectoria de los niños”, explicó.