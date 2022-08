Estudiantes jugará la final del Regional del Litoral en Paraná: “Será histórico”

En un partidazo, Estudiantes de Paraná se quedó con una de las semifinales del Torneo Regional del Litoral al imponerse con un penal en la última jugada del partido a Santa Fe Rugby Club por 23 a 21.el DT del CAE, Pedro Raiteri. Pero más allá del cotejo deportivo del sábado, fue la primera vez que la semifinal del TRL se disputaba en Paraná, más precisamente en la sede central del Parque Urquiza, ante un gran marco de público.De hecho, Pedro Fontanetto de la Subcomisión de Rugby de Estudiantes, ponderó el desarrollo de la organización tanto desde la institución deportiva como del plantel de jugadores. “Fue una fiesta que quedará como un antecedente para mostrarle al Torneo Regional del Litoral y a todo el rugby de la ciudad y la región que Estudiantes está a la altura de organizar un evento como este y a la altura desde el punto de vista deportivo”, remarcó.“Tenemos un club con 110 años de historia y casi 90 de rugby y esta fue la primera oportunidad de meternos en esta era moderna del rugby dentro de los mejores y hablar de una final”, completó Raiteri.“Fue un desafío que todo un club asumió, no fue fácil presentarse y participar, proponer y estar a la altura como lo hizo nuestro club. El sábado hubo entre seis y ocho mil personas, se equipó un microestadio, se cuidó cada detalle, rescatando que hubo cuatro hinchadas y 16 policías en todo el movimiento. No hubo ni un solo inconveniente ni dentro ni fuera de la cancha”, ponderó.En tanto, Juan Pablo Cubasso, uno de los integrantes del plantel del rojinegro agradeció el acompañamiento del público, desde el banderazo que se desarrolló el viernes hasta la instancia final del encuentro deportivo. “Fue un cruce de emociones bastante grande. Y además, fue histórico para el club porque es la primera vez que el CAE llega la final del TRL y la primera vez que una semifinal no se juega en Rosario y tenerla en el club fue impresionante”, remarcó.La próxima semana se enfrentan nuevamente en Paraná, Estudiantes y Gimnasia para definir un nuevo campeón, mientras que Duendes y Santa Fe Rugby irán por el tercer y cuarto puesto.