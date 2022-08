Ex combatiente de Malvinas denunció ser víctima de extorsión y pide estar alerta

Un intento de estafa y extorsión se registró en la ciudad de Paraná. En esta oportunidad, la víctima fue amenazada con la divulgación de imágenes editadas donde lo hacían pasar “por pedófilo”.



“Se contactaron a través de una red social. Una persona se hizo llamar Martina Godoy y me pidió mi número de WhatsApp para hablar de Malvinas. Le mande mi contacto, porque muchas personas se comunicar así conmigo y a la hora me empezaron a llegar mensajes eróticos”, relató a Elonce Jorge Benítez, referente del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná.



Según comentó ex combatiente, comenzó a recibir fotografías de una mujer “con poca ropa y desnuda”. Seguidamente, señaló que “al otro día me amenazaron, me pidieron $200.000 y si no se los daba, les mandaban imágenes editadas a mis familiares. Ellos se había tomado el trabajo de investigar mi entorno”.



“En las fotos editadas, se veía a una chica desnuda, a un hombre de espalda o del torso para abajo y también había niños. Querían engañar a todos de que era yo el que estaba en las imágenes”, señaló.



Benítez acudió rápidamente a su abogado y a la policía. “Hay muchos casos similares y los estafadores saben a qué persona estafar. Ya hicimos la denuncia y se contactaba conmigo a través de un numero de La Pampa. Hay que esperar para ver cómo sigue la investigación”.



“Quisieron engañarme y hacerme pasar por un pedófilo. Fue un momento muy triste y fuerte. Hay que estar alertas y solicitar ayuda”, finalizó. Elonce.com