Fueron desalojados y piden lugar para vivir: “no queremos que nos regalen nada”

Una pareja se encuentra en situación de calle luego de que hayan sido desalojados del lugar donde Vivian. Actualmente se hospedan en la Capilla Beata Laura Vicuña, pero solicitan algún lugar para vivir.“Los dueños de la casa donde estamos nos desalojaron. Vinieron a vivir familiares y nos tiraron a la calle. Nos vinimos a la iglesia para buscar un techo, pero ya nos dijeron que no nos podemos quedar mucho tiempo”, contó a Elonce Lidia.La mujer comentó que “estamos solos los dos. Nuestras hijas nos hicieron a un lado y mi yerno no nos quiso recibir en su casa”.Por su parte Jorge, un hombre que se encuentra en silla de ruedas, agregó que “nosotros queremos alguna habitación, un lugar que podamos pagar por unos $10.000”. “Somos pensionados de la mínima. No queremos que nos regalen nada, solamente que nos briden un lugar para vivir”.Además, la pareja solicita una cocina con una garrafa.Los interesados en colaborar se pueden comunicar con Javier al 343 5 077850.