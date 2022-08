Se disputó en Paraná el campeonato argentino de Stand Up Paddle

Paraná es sede este fin de semana de la 4º fecha del circuito nacional de Stand Up Paddle (SUP). “Se hace un ranking nacional y los primeros competidores de cada categoría representarán al país en el Mundial de Stand Up Paddle que se hará en Puerto Rico en noviembre”, comunicó ael presidente de la Asociación de Surf Fredy Tórtora.En la oportunidad, ponderó que el precursor de la competencia en la capital entrerriana fue el paranaense Francisco Giusti, quien se quedó con el primer puesto en su categoría. “Pancho (como lo conocen sus amigos) generó una movida muy importante a través de la Escuela de Sup y, gracias a su esfuerzo, surgieron nuevos valores de Paraná que compiten en todas las fechas”, destacó el entrenador y juez de la competencia, Pablo Ursuna. “Paraná es un icono del stand up paddle en Argentina”, sentenció.Los circuitos estuvieron fondeados frente a la ciudad, pasando por la isla Curupí llegando hasta el Thompson y bajando hasta la Playa Municipal para que los espectadores pudieran disfrutar desde la costa. Se esperaban unos 130 participantes en general. Las modalidades fueron Larga Distancia y Sprint de 200 metros en el río Paraná frente a la costanera. Por otra parte, hubo actividades para categorías amateur de 4k, Fun Race de 8k e infantiles de 1k y una Participativa de 2k.“Fue una carrera soñada y esta es la sexta vez que se hace el campeonato argentino con presencia de la Asociación de Surf”, destacó Giusti, el precursor de este deporte náutico que se posiciona en la región.En la oportunidad, también se destacó la presencia de Natalia De la Lama, una medallista de bronce en los Juegos Panamericanos.Cabe destacar que la de este fin de semana fu una gran oportunidad para los riders de larga distancia que aprovecharon la parada para ir buscando la puesta a punto para el Mundial de Puerto Rico que se hace del 28 de octubre al 6 de noviembre de este año.