Realizarán una marcha náutica pidiendo por la pronta aparición de Juanjo

Se cumplen 29 días desde la desaparición de Juan José Páez. El padre del joven, junto a los pescadores siguen saliendo día a día para lograr hallarlo. Prefectura y la Policía de Entre Ríos también continúan con los operativos de búsqueda.Este domingo 14, familiares, amigos y allegados, realizarán una procesión náutica.“El punto de salida será el lugar de la desaparición de Juanjo y los vamos a estar esperando en Puerto Sánchez para luego celebrar una misa. Las embarcaciones que quieran participar, se pueden sumar con una antorcha, que simbolizará la luz que brilla eternamente para él”, contó a Elonce, Jésica Escobué.La mujer expresó que “no podemos dejar de buscarlo. Los pescadores están constantemente rastrillando el río y hay veces que llegan y vuelven a salir por otra ruta. No sabemos nada, no encontramos ningún rastro sobre Juanjo”.La familia pide la incompetencia del fiscal de Santa Fe y que el caso se traslade a la Justicia Federal de Paraná. “Estamos tratando de lograr ese cambio para que la causa esté acá y poder tener más contacto con los investigadores. Desde Santa Fe no tenemos respuesta y el Fiscal nunca se comunicó con nosotros”.