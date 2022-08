Piden que ciclista herido en choque sea trasladado a un centro de rehabilitación

Santiago Panozzo, el ciclista de 19 años que fue gravemente herido en un choque, continúa internado en el hospital San Martín de la capital entrerriana. Si bien está mejorando lentamente, su familia quiere que el joven sea trasladado a un centro especializado para que comience a rehabilitarse.Al respecto su mamá, Paola, en declaraciones abrindó detalles sobre la salud del joven y contó que “Santi está saliendo adelante pero ahora necesita realizar una rehabilitación muy extensa, y si bien en el hospital lo trataron muy bien y siempre estuvieron pendientes de él, es importante que lo puedan trasladar al Centro de Atención Integral y Cuidados Especiales (CAICE) ya que en el Hospital puede contraer algún virus”.Asimismo, Paola precisó que tienen diversas dificultades con la obra social para poder concretar el traslado y detalló que “desde el martes estamos esperando que vaya el médico auditor al hospital y que autorice el traslado, se está haciendo esperar y Santiago necesita comenzar cuanto antes a rehabilitarse”.Asimismo, detallo que “el seguro del conductor de la camioneta que lo chocó no se quiere hacer responsable de la salud de Santi y él necesita otros cuidados”.”, expresó Paola al resaltar que “este último tiempo fue muy duro”.Al consultarle por la salud del joven, su hermana manifestó que “de momento está bien, pero hay ciertas ocasiones en las que se pierde y no habla”. Además, puntualizó que el joven aún no se puede parar y es por ello que “necesita una rehabilitación con urgencia”.