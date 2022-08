Este viernes vence la conciliación obligatoria por el posible cierre de Vea

En la última audiencia en la cartera laboral, realizada el viernes pasado, la firma Cencosud aseguró que no cerrará sus puertas, sino que realizará un achique del local. “La empresa quiere reducir el punto de venta, por ende, al tener menos superficie, entendemos que va a reducir personal”, explicó Sergio Berón, delegado del personal de VEA, perteneciente al Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná.



Ante ese panorama los trabajadores solicitaron “que se abra un registro de retiro voluntario con doble indemnización y la posibilidad de traslado, en caso de que algún compañero lo requiera”, comentó el delegado. Apuntó que la firma no tiene otras sucursales en Paraná, pero sí en otras localidades de la provincia, concretamente en Gualeguaychú, Chajarí y Concordia.



De todos modos, remarcó que la prioridad de los trabajadores sigue siendo la misma que al inicio de las conversaciones: “preservar las 57 fuentes laborales”. “Estamos con las mismas expectativas de siempre, desde que arrancó esto”, expuso Berón. Y añadió: “Mañana termina la conciliación y por ahora no tenemos novedades respecto a nuestros planteos. Calculo que hoy o mañana podría haber algo”.



En tanto, respecto a las negociaciones iniciadas con un grupo inversor interesado en adquirir el comercio, finalmente no prosperaron.



Cabe recordar que el conflicto se inició hace un mes, cuando se conoció la versión del posible cierre del Supermercado VEA de la ciudad de Paraná, lo que puso en estado de alerta y movilización al personal, que comenzó a implementar medidas de fuerza. (APF)