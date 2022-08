Impulsarán campaña para concientizar del riesgo de los partos domiciliarios

Referentes de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Entre Ríos y del Colegio de Obstétricas ratificaron a la ministra de Salud su preocupación por la práctica del parto domiciliario que aumenta el riesgo de las complicaciones para el binomio maternofetal.

La institucionalización de los partos en establecimientos de salud que guarden las Condiciones Obstétricas Neonatales Esenciales (CONE), fue el eje principal de la audiencia que mantuvo la ministra de Salud, Sonia Velázquez, con los presidentes de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Entre Ríos (Soger) y el Colegio de Obstétricas de Entre Ríos (Coder) y sus equipos.



La titular de la cartera sanitaria manifestó el serio riesgo que implica para la salud de las personas gestantes transitar el proceso del parto en lugares no habilitados, sin el acompañamiento de los equipos interdisciplinarios y la infraestructura pertinentes. Sobre todo, teniendo en cuenta la imperiosa tarea asistencial sanitaria de resguardar la salud integral materno-infantil.



"La práctica profesional en los establecimientos sanitarios habilitados sigue siendo el norte de este Ministerio de Salud para seguir trabajando y poder dar garantías en cumplimentar las Condiciones Obstétricas Neonatales Esenciales (CONE) que contribuye, además, con el cumplimiento del calendario de inmunización y la realización de la denominada pesquisa neonatal para la detección precoz de enfermedades", dijo.



En tanto que los referentes de ambas sociedades científicas, como profesionales universitarios capacitados para la atención del binomio maternofetal durante el parto-nacimiento respetado y humanizado, acudieron preocupados por la prevalencia de los partos domiciliarios. Esto implica que ante una eventual complicación, no esté a disposición el profesional idóneo y preparado, en el marco hospitalario requerido.



Los profesionales refirieron que en los establecimientos, tanto públicos como privados, llegan pacientes padeciendo las severas consecuencias de un parto asistido por personas que no están preparadas para hacerlo.

De esta manera, se puso en marcha un plan de acción conjunto entre el Estado y las sociedades científicas. Concretamente, en equipo, trabajarán en una campaña de información para visibilizar que las instituciones de salud priorizan la atención respetada y humanizada del parto y el nacimiento.



Desde la comisión directiva de Soger participaron su presidente, Mariano Leanza; y la referente de convenios, Vanina Mildemberger. En tanto que por el Colegio de Obstétricas de Entre Ríos asistieron su presidente, Alejandra Castillón; Melissa Martínez, integrante de la comisión directiva; y la asesora legal, Virginia León. Por el Ministerio de Salud, estuvo la subdirectora de Asuntos Jurídicos, Romina Sirota.