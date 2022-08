Golpiza a alumna: “No negamos los conflictos”, dicen desde la escuela

Alumnas que asisten al 4º del Colegio Nacional N° 1 de Paraná profirieron una feroz golpiza a una estudiante y el lamentable episodio de violencia fue registrado con un teléfono celular por otra de las compañeras, la que, además, arengaba a las agresoras.Desde la Escuela Sarmiento emitieron un comunicado a raíz de la difusión de imágenes del ataque de parte de alumnas de 4° a una de 2°, por “linda, chetita y tener el pelo limpio”. En el mismo lamentaron y repudiaron “los hechos de violencia en la escuela, en particular y, en la sociedad en general”.“Desde la escuela no negamos la existencia de los conflictos”, expresaron y explicaron que “los abordamos y se realizan medidas de prevención en pos de una convivencia pacífica, con las herramientas que cuenta cada Institución Educativa, siguiendo los pasos establecidos en el Acuerdo Escolar de Convivencia y normativa vigente”.“Todos juntos, como comunidad debemos continuar trabajando en la educación en valores, respeto y en la convivencia, para que estas situaciones no vuelvan a suceder en ningún ámbito”, concluyó el comunicado.