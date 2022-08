La Filial de River en Paraná cumple 24 años y lo celebrará junto a Leo Ponzio

La despedida de Leonardo Ponzio será el 21 de septiembre, “a la cual iremos, como lo hacemos en cada despedida de nuestros ídolos”, mencionó a Elonce, el dirigente de la filial paranaense, Fredy Monjes. Pero, “adelantándonos a ese festejo, haremos el agasajo junto a él, el 27 próximo”, contó.



Al festejo que se hará el 27, “vendrán unas 700 personas, no solo de Paraná. Desde el detalle más chiquito hasta el más grande, lo hacemos todo nosotros, así que le ponemos mucha pasión para que todo salga bien”, enumeró luego.



“Como filial le queremos dar la oportunidad a la gente de estar cerca de aquellas personas que vistieron la camiseta de River”, apuntó Sebastián, también integrante de la filial.



Y para finalizar resaltó que “no sólo pensamos una filial desde lo estrictamente deportivo, sino también abierta desde lo social, lo participativo, con distintas disciplinas. Queremos ver el fútbol no sólo desde la tribuna, que nos apasiona, pero creemos que es mucho más amplio que eso”.



Elonce.com.