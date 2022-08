Acto de solidaridad: donaron costoso medicamento a mujer que padece Lupus

Daiana Duré padece la enfermedad de Lupus y necesitaba un costoso medicamento para continuar con su tratamiento. La mujer contó a Elonce que no posee obra social, no tiene trabajo, vive con su pequeña hijita, y en los últimos meses no pudo conseguir la droga en el Hospital San Martín de Paraná.Se trata de un medicamento que cuesta alrededor de 20.000 pesos y la joven no puede discontinuar su tratamiento ya que su salud desmejoraría notablemente. La mujer apeló a la solidaridad de la comunidad y afortunadamente una televidente dele donó el remedio.Duré muy agradecida con la mujer que le donó el medicamento expresó que “es una gran ayuda”.Cabe destacar que el Lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro.Sobre el medicamento que recibió, Duré informó que “es muy costoso, vale unos 20.000 pesos, hace meses que no lo consigo en el hospital y el último tiempo me ayudo a comprarlo mi familia”.Asimismo, destacó que “cuando no tomo el remedio sufro de problemas en los riñones, articulaciones y en la piel; el Lupus es una enfermedad muy fuerte, afecta mayormente a las mujeres y yo la sufro desde que tengo 14 años”.La mujer señaló que debido a sus problemas de salud no tiene trabajo y tampoco obra social, “es muy complejo sobrellevar esta enfermedad se necesita mucha ayuda y contención”, apuntó y precisó que "quienes la padecen deberían tener un carnet de discapacidad, porque no se puede desarrollar una vida con normalidad".Al finalizar, señaló que "es necesario que se conozca y concientice más sobre esta enfermedad".